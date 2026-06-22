Familia de niño muerto en Walmart pide video del tiroteo en Mississippi

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Una familia de Mississippi cuyo hijo de 1 año murió cuando la policía disparó contra un vehículo en movimiento pidió el lunes que las autoridades divulguen el video del hecho a fin de ver si de verdad los agentes corrían peligro de ser atropellados cuando uno de ellos abrió fuego.

Kohen Wiley viajaba con su madre y otra mujer en un estacionamiento de Walmart el 14 de junio cuando la policía respondió a una llamada por hurto en tienda. La familia sostiene que se estaban alejando en el auto, mientras que los agentes afirman que el vehículo se dirigía hacia ellos.

"Vi a mi bebé dar su primer aliento y vi a mi bebé dar su último aliento", expresó Vellesiya Wiley en una conferencia de prensa el lunes.

El tiroteo ha provocado indignación en la pequeña ciudad de Senatobia, donde algunos dicen que es el más reciente de una serie de encuentros preocupantes entre la policía y residentes negros. La Oficina de Investigaciones de Mississippi está a cargo de la pesquisa sobre la muerte.

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De pie junto a los padres y abuelos de Kohen en una iglesia local, el abogado de derechos civiles Ben Crump indicó a los reporteros el lunes que la mejor manera de determinar si los agentes estaban en riesgo es divulgar públicamente cualquier video de cámaras corporales, cámaras del tablero y cámaras de seguridad de Walmart.

"Si esa es la verdad, entonces muéstrennos", afirmó Crump. "Cuanto más demoren en divulgar el video, más desconfiados nos volvemos".

La Oficina de Investigaciones de Mississippi declinó hacer comentarios sobre qué videos tienen los investigadores o si se divulgarían.

"Este caso se ha convertido en una prioridad máxima", declaró la portavoz de la agencia, Bailey Martin, en un comunicado enviado por correo electrónico, "y actualmente tenemos a varios agentes trabajando incansablemente para garantizar que cada aspecto de la investigación sea examinado a fondo".

El jefe de policía de Senatobia, Harold Vanderford, no devolvió el lunes un mensaje telefónico en el que se solicitaban comentarios.

Los investigadores estatales dieron un relato inicial del tiroteo la semana pasada, según el cual cuando la policía de Senatobia llegó al Walmart, encontró a dos mujeres y un niño subiéndose a un auto y alejándose.

"Los agentes intentaron detener el vehículo, pero la conductora condujo en dirección a los agentes, casi atropellando a uno. Luego, un agente disparó su arma y el vehículo huyó del lugar", indicó el comunicado de la oficina.

La madre de Kohen ha dicho que la llamada por hurto en tienda fue por una caja de pañales que llevaba su amiga, y que cree que su amiga había pagado los pañales. Los investigadores estatales declinaron comentar esos detalles.

Crump cuestionó por qué la policía no dejó que el auto se fuera y anotó el número de la placa.

"Los llamaron por una caja de pañales y ahora una familia tiene que enterrar a su bebé", declaró Crump el lunes. "No se pueden poner esas dos cosas una al lado de la otra y llamarlo una actuación policial razonable".

Crump también dijo que se realizará una autopsia independiente.

Aunque no hay duda de que el niño recibió un disparo de la policía, explicó, el ángulo en que bala impactó al niño podría aportar indicios sobre si el agente disparó desde delante del auto o desde un costado y, por lo tanto, si ese agente estaba en peligro.

El experto en labores policiales Ian Adams, quien enseña justicia penal en la Universidad de Carolina del Sur, dijo a The Associated Press la semana pasada que la policía debería saber que "disparar contra un vehículo en movimiento es una muy mala idea y algo que debe evitarse a casi toda costa", al señalar el peligro para los pasajeros y otros transeúntes.