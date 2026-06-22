logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Venta de cobijas y llaveros con Harfuch en Morena

Además de Harfuch, se venden cobijas con imágenes de AMLO y Claudia Sheinbaum en puestos ambulantes fuera del WTC.

Por El Universal

Junio 22, 2026 02:51 p.m.
A
Venta de cobijas y llaveros con Harfuch en Morena
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Afuera del

      World Trade Center
      (WTC) de la Ciudad de México, donde esta semana se lleva a cabo la pasarela de aspirantes a ser candidatos de Morena a gobernador, se venden cobijas y llaveros con la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      . Las primeras se ofertan en 200 pesos y los segundos en 50.
      En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL a los puestos ambulantes que se encuentran fuera de donde la dirigencia de Morena arrancó con su proceso interno de selección de futuros candidatos, los vendedores aseguraron que la figura del secretario de Seguridad es lo que más se vende en este tipo de eventos.
      "Se venden mucho los 'amlitos', pero últimamente, sobre todo las señoras, buscan la imagen de Harfuch, hay quien como que no se anima a llevarse la cobija, pero sí se lleva el llaverito. Algo más discreto", afirmó uno de los vendedores.
      También se ofertan cobijas con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su retiro y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su oficina. En uno de los puestos existe la oferta de que, si te llevas tres cobijas, te dejan la compra en 500.
      Además, se ofertan pines, gorras y chalecos ya no solo de Morena, sino del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ante la presencia de militantes de esos partidos en este registro común.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Venta de cobijas y llaveros con Harfuch en Morena
      Venta de cobijas y llaveros con Harfuch en Morena

      Venta de cobijas y llaveros con Harfuch en Morena

      SLP

      El Universal

      Además de Harfuch, se venden cobijas con imágenes de AMLO y Claudia Sheinbaum en puestos ambulantes fuera del WTC.

      Senado iluminará recinto por Día del Orgullo LGBTTTIQA
      Senado iluminará recinto por Día del Orgullo LGBTTTIQA

      Senado iluminará recinto por Día del Orgullo LGBTTTIQA

      SLP

      El Universal

      Iluminación del Senado se realizará el 26 de junio en colaboración con diputada de Morena.

      Merlín va a la mañanera y al IMPI para registrar su imagen
      Merlín va a la mañanera y al IMPI para registrar su imagen

      "Merlín" va a la "mañanera" y al IMPI para registrar su imagen

      SLP

      El Universal

      El pato que se ha vuelto viral y su familia participaron en la conferencia matutina donde la presidenta ofreció apoyo

      No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum
      No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum

      No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Los 800 millones de pesos se destinarán a mejorar la educación en Oaxaca con plazas e infraestructura