Venta de cobijas y llaveros con Harfuch en Morena
Además de Harfuch, se venden cobijas con imágenes de AMLO y Claudia Sheinbaum en puestos ambulantes fuera del WTC.
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Afuera delWorld Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde esta semana se lleva a cabo la pasarela de aspirantes a ser candidatos de Morena a gobernador, se venden cobijas y llaveros con la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch
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. Las primeras se ofertan en 200 pesos y los segundos en 50.
En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL a los puestos ambulantes que se encuentran fuera de donde la dirigencia de Morena arrancó con su proceso interno de selección de futuros candidatos, los vendedores aseguraron que la figura del secretario de Seguridad es lo que más se vende en este tipo de eventos.
"Se venden mucho los 'amlitos', pero últimamente, sobre todo las señoras, buscan la imagen de Harfuch, hay quien como que no se anima a llevarse la cobija, pero sí se lleva el llaverito. Algo más discreto", afirmó uno de los vendedores.
También se ofertan cobijas con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su retiro y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su oficina. En uno de los puestos existe la oferta de que, si te llevas tres cobijas, te dejan la compra en 500.
Además, se ofertan pines, gorras y chalecos ya no solo de Morena, sino del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ante la presencia de militantes de esos partidos en este registro común.
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