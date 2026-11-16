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Venimos por un INE libre, sin Morena: PAN

Por El Universal

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Venimos por un INE libre, sin Morena: PAN
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      Ciudad de México.- Al insistir en que la salida de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), no pone fin a la grave crisis de confianza en la que está inmersa esa institución, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, llamó a esclarecer las presuntas irregularidades que se registraron durante los tres años en los que estuvo al frente de la administración y evitar que Morena imponga a una persona afín al régimen en la presidencia del organismo.

      El panista señaló en un comunicado que México necesita una autoridad electoral verdaderamente independiente, particularmente ante las elecciones federales y estatales del 6 de junio de 2027, que serán las más grandes en la historia de México.

      "Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre", expresó el líder blanquiazul.

      Insistió en que las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción, las adjudicaciones irregulares y los conflictos de intereses durante la gestión de Guadalupe Taddei no se deben detener hasta determinar con claridad las posibles responsabilidades administrativas y penales en que se haya incurrido.

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