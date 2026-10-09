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Vinculan a proceso a el "Capitán Sol"

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan a proceso a el "Capitán Sol"
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      Ciudad de México.- Miguel Ángel Solano Ruiz, "Capitán Sol", fue vinculado a proceso por su presunta participación en la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

      En continuación de la audiencia inicial, Marina Vieyra Valdés, jueza de Control del Centro de Justicia de Penal Federal en Almoloya de Juárez, procesó al exmarino en retiro por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y le ratificó la prisión preventiva oficiosa en una diligencia que duró casi cinco horas y que se desarrolló en privado y por videoconferencia, entre las partes.

      La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba para que la juez vinculara a proceso a Solano Ruiz, conocido como "Capitán Sol" o "Mike", quien quedó recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano para los próximos seis meses que se decretaron para el cierre de la investigación y que una vez cumplidos, se determinará si es sometido a juicio.

      Durante las dos audiencias en las que compareció, el exmarino se reservó su derecho a declarar.

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      Hace una semana, elementos de la Marina Armada y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Policía Federal Ministerial, detuvieron al exmarino al interior de un fraccionamiento de lujo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

      Según la investigación de la Fiscalía General de la República, Miguel Ángel Solano Ruiz era colaborador cercano de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna y participante activo en la red de contrabando de hidrocarburo que ambos sujetos lideraban, con nivel de dirección, influencia en Aduanas y en la Secretaría de Marina (Semar), así como gestión de sobornos para simular revisiones.

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