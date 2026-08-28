Vinculan a proceso a Fernando Farías L.

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CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza de Control vinculó a proceso al excontralmirante Fernando Farías Laguna por su presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, permanecerá preso en el penal de alta seguridad de El Altiplano.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes para que se determinara procesar a Farías Laguna por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad

de ocultamiento.

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Cabe destacar que la defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que fue en la continuación de la misma que la FGR obtuvo dichas decisiones por parte de la autoridad judicial.

Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, anunció que interpondrá un juicio de amparo contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva que se le dictó este jueves al excontralmirante por presuntamente dirigir una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras conocer el fallo de la jueza de Control, Alejandra Ramírez de la Vega, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, el litigante afirmó que irán primero al amparo, porque considera que se cometieron violaciones de fondo contra Farías Laguna, quien permanecerá preso en el penal de El Altiplano.