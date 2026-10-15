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Violencia paraliza ciudad de Cuautla

Hay miedo en la población tras amenazas de enfrentamientos

Por El Universal

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Violencia paraliza ciudad de Cuautla
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      Cuautla, Morelos.- En este municipio de la zona oriente del estado, el miedo ganó al discurso oficial y las aulas de 17 escuelas de educación básica, media y superior registraron ausencia de alumnos, por las amenazas de enfrentamientos por presuntos grupos delictivos.

      Los directivos de la escuela primaria "Rafael Ramírez" dijeron que los maestros acudieron a sus clases, sin embargo, los padres de familia no llevaron a sus hijos.

      "Estamos con una baja población por decisión de los papás. Se les avisó que debían estar aquí, pero los papás tienen miedo", dijo una directora.

      La noche del martes la Secretaría de Educación en Morelos informó que ayer las actividades escolares se desarrollarían de manera habitual en los municipios de Totolapan y Atlatlahucan, considerados como focos rojos.

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      El temor fue alimentado desde la tarde del martes, cuando supuestos integrantes del crimen organizado quemaron cuatro combis del transporte público, en respuesta, dijeron algunos concesionarios, a su negativa de participar en los narcobloqueos que orquestó el cártel de Pueblos Unidos en el municipio de Totolapan, el lunes pasado, para presionar la entrega de José David, "El Güero Gym", uno de los principales líderes de ese grupo delictivo.

      Y lo lograron. Pueblos Unidos intercambió tres colaboradores de la Fiscalía General del Estado (FGE) por "El Güero Gym", segundo en la estructura de Pueblos Unidos, de acuerdo con las autoridades morelenses.

      La quema de unidades desató el pánico entre los concesionarios de la Ruta 13 y pasado el mediodía, su representación acordó suspender el servicio en los siguientes tres días en demanda de garantías para continuar con su trabajo.

      De por si este miércoles las principales avenidas de Cuautla lucieron sin el paso de combis de la Ruta 13. Su paradero estaba vacío, sin las filas de usuarios.

      Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzó sus rondines de vigilancia con 149 elementos en 33 vehículos del Ejército, Guardia Nacional, Seguridad pública federal, estatal y municipal.

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