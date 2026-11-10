logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Viví un viacrucis", edil tras escape

El alcalde de Río Bravo plagiado contó que tuvo que soportar frío, sed y un ataque a balazos

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
"Viví un viacrucis", edil tras escape
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Río Bravo, Tamps.- El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, calificó como un "viacrucis" el secuestro que sufrió el sábado en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, donde caminó más 50 kilómetros para escapar de sus captores, soportando frío, sed y un ataque a balazos por parte de un motociclista.

      El edil viajaba hacia Real de Catorce acompañado de su asesor Julio Balderas, el director del DIF, Martín Morales, y tres mujeres, entre ellas su esposa. Explicó que siguieron una ruta sugerida por Google Maps, que, aunque era la más rápida, los condujo por rancherías.

      En el trayecto, cuatro hombres armados los detuvieron en un supuesto retén, les quitaron sus identificaciones, celulares y documentos, y obligaron al edil y a su asesor a irse con ellos.

      "A Julio y a mí nos meten al poblado lejano, había un potrero donde tenían vacas, no había nada más. En ese trance estamos cuando empiezan a hablar por radio, no sabíamos qué pasaba porque estábamos retirados".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, logra escuchar que otro conductor que viajaba en un Tesla no se detuvo en el retén, por lo que los sujetos armados comienzan a disparar y a seguirlo. "Oí que dijeron: súbete, al cabo estos para dónde se van". Se van y le dije a mi compañero: amárrate los tenis porque vi que traía las agujetas desabrochadas y vamos a correr. En 30 segundos se los amarró. Brincamos la cerca de alambre de púas. Nos aventamos sin parar media hora, una hora dándole a la loma, un cerro que pensamos estaba cerca, pero no. 

      Al llegar a la carretera, continuaron avanzando hasta que, a las 10 de la mañana, un motociclista les disparó cuando intentaron pedirle ayuda. Hora y media después, consiguieron detener un autobús que los llevó a un entronque carretero.

      En un retén migratorio, Miguel Almaraz se identificó como alcalde y explicó que había sido secuestrado. Entonces, autoridades de Coahuila acudieron para resguardarlos.

      "Fue un hecho fortuito, no debí haberme ido por ese camino, todo mundo sabe, pero entramos como Juan por su casa, esas fueron las consecuencias, fue un error".

      En su vida, aseguró, ha habido muchos altibajos fuertes y este es uno más.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores
        Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores

        Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores

        SLP

        El Universal

        Miguel Ángel Almaraz relató que se ocultó en la sierra

        Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas
        Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas

        Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas

        SLP

        El Universal

        El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsa acciones conjuntas para preservar el lago.

        INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento
        INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento

        INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento

        SLP

        El Universal

        La consejera presidenta Blanca Cruz dijo que el incremento salarial base será del 6% con posibilidad de ajuste

        Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión
        Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión

        Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión

        SLP

        Redacción

        La edad y el régimen de cotización son clave para determinar el monto y la modalidad de pensión en el IMSS.