"Viví un viacrucis", edil tras escape

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Río Bravo, Tamps.- El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, calificó como un "viacrucis" el secuestro que sufrió el sábado en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, donde caminó más 50 kilómetros para escapar de sus captores, soportando frío, sed y un ataque a balazos por parte de un motociclista.

El edil viajaba hacia Real de Catorce acompañado de su asesor Julio Balderas, el director del DIF, Martín Morales, y tres mujeres, entre ellas su esposa. Explicó que siguieron una ruta sugerida por Google Maps, que, aunque era la más rápida, los condujo por rancherías.

En el trayecto, cuatro hombres armados los detuvieron en un supuesto retén, les quitaron sus identificaciones, celulares y documentos, y obligaron al edil y a su asesor a irse con ellos.

"A Julio y a mí nos meten al poblado lejano, había un potrero donde tenían vacas, no había nada más. En ese trance estamos cuando empiezan a hablar por radio, no sabíamos qué pasaba porque estábamos retirados".

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Sin embargo, logra escuchar que otro conductor que viajaba en un Tesla no se detuvo en el retén, por lo que los sujetos armados comienzan a disparar y a seguirlo. "Oí que dijeron: súbete, al cabo estos para dónde se van". Se van y le dije a mi compañero: amárrate los tenis porque vi que traía las agujetas desabrochadas y vamos a correr. En 30 segundos se los amarró. Brincamos la cerca de alambre de púas. Nos aventamos sin parar media hora, una hora dándole a la loma, un cerro que pensamos estaba cerca, pero no.

Al llegar a la carretera, continuaron avanzando hasta que, a las 10 de la mañana, un motociclista les disparó cuando intentaron pedirle ayuda. Hora y media después, consiguieron detener un autobús que los llevó a un entronque carretero.

En un retén migratorio, Miguel Almaraz se identificó como alcalde y explicó que había sido secuestrado. Entonces, autoridades de Coahuila acudieron para resguardarlos.

"Fue un hecho fortuito, no debí haberme ido por ese camino, todo mundo sabe, pero entramos como Juan por su casa, esas fueron las consecuencias, fue un error".

En su vida, aseguró, ha habido muchos altibajos fuertes y este es uno más.