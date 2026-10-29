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Nacional

Volkswagen evita huelga en México tras acuerdo salarial histórico

El acuerdo evita la huelga prevista para el 29 de octubre y brinda certidumbre a trabajadores y empresa.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 08:36 a.m.
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Volkswagen evita huelga en México tras acuerdo salarial histórico
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) reconocieron a las y los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW), que avalaron la propuesta de convenio salarial mediante una votación libre, directa y secreta, "decisión histórica" que pone fin al conflicto con la empresa y se conjura la huelga prevista para este jueves.

      STPS y CFCRL destacan importancia de la negociación colectiva

      La STPS destacó que este resultado refrenda la importancia de la democracia sindical y del respeto a la voluntad de las personas trabajadoras en las decisiones relacionadas con sus intereses colectivos.

      "La STPS y el CFCRL valoran la disposición al diálogo entre la representación sindical y la empresa, y subrayan la relevancia de la negociación colectiva como vía para construir acuerdos y resolver diferencias, con pleno respeto a la libertad sindical y los derechos laborales".

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      Acuerdo salarial evita huelga y brinda certidumbre

      La dependencia federal resaltó que la aprobación de la propuesta permite avanzar hacia una solución acordada y evita llegar al emplazamiento a huelga previsto para este jueves 29 de octubre, lo que contribuye a dar certidumbre a las personas trabajadoras y a la empresa.

      El Gobierno de México, a través de la STPS y del CFCRL, refrendó su compromiso con la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras.

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