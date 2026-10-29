Volkswagen evita huelga en México tras acuerdo salarial histórico

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) reconocieron a las y los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW), que avalaron la propuesta de convenio salarial mediante una votación libre, directa y secreta, "decisión histórica" que pone fin al conflicto con la empresa y se conjura la huelga prevista para este jueves.

STPS y CFCRL destacan importancia de la negociación colectiva

La STPS destacó que este resultado refrenda la importancia de la democracia sindical y del respeto a la voluntad de las personas trabajadoras en las decisiones relacionadas con sus intereses colectivos.

"La STPS y el CFCRL valoran la disposición al diálogo entre la representación sindical y la empresa, y subrayan la relevancia de la negociación colectiva como vía para construir acuerdos y resolver diferencias, con pleno respeto a la libertad sindical y los derechos laborales".

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Acuerdo salarial evita huelga y brinda certidumbre

La dependencia federal resaltó que la aprobación de la propuesta permite avanzar hacia una solución acordada y evita llegar al emplazamiento a huelga previsto para este jueves 29 de octubre, lo que contribuye a dar certidumbre a las personas trabajadoras y a la empresa.

El Gobierno de México, a través de la STPS y del CFCRL, refrendó su compromiso con la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras.