Confirma SRE siete mexicanos heridos por 'trenazo' en España

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en España estableció contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados en el accidente ferroviario en Urda, Toledo, quienes recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta, asimismo reportó que hay un connacional sin localizar.

En un comunicado, explicó que desde los primeros momentos del accidente la representación diplomática activó el protocolo de protección consular y mantiene comunicación permanente con las autoridades españolas para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.

Detalló que da seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado y aseguró que personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular hizo el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia.

La Cancillería destacó que la embajada mexicana continuará en estrecha coordinación con las autoridades españolas y en comunicación con las familias con la intención de brindar la asistencia consular que se requiera.

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Precisó que las personas mexicanas que necesiten apoyo pueden comunicarse al teléfono de emergencias consulares de la Embajada de México en España, disponible las 24 horas: +34 660 862 625.

También expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario y deseó una pronta recuperación a las personas lesionadas, así como también externó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España.

Chocan dos trenes en Toledo, España

La mañana de este miércoles 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaron en la villa de Urda, provincia de Toledo, España, y causó 68 decesos.

El Rey de España, Pedro Sánchez, calificó el accidente como "terrible", expresó sus condolencias a las familias y afirmó que se va a llegar hasta el final para averiguar las causas del mismo.