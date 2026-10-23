Avatares para recaudar mejor

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Recientemente se entregó el Premio Nobel de Economía a Robert Hall y Michael Woodford por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica: en corto, por explicar cómo una política fiscal y monetaria bien diseñada y oportuna amortigua los ciclos económicos. Por otro lado HR Ratings redujo la calificación soberana de México de BBB+ a BBB, muy cerca de perder el grado de inversión, existiendo cinco años consecutivos de déficits por encima de 4% del PIB. La misma calificadora señaló a Pemex, cuya nota global cayó en automático por su dependencia del respaldo federal, aunque sus propios números (la deuda en pesos bajó 11.6% en el semestre) van en otra dirección.

Los galardonados han demostrado que el consumo de las familias no se puede manipular con promesas de corto plazo porque responde a expectativas de ingreso futuro; después se construyó el marco con el que los bancos centrales anclan esas expectativas mediante reglas creíbles, no decisiones discrecionales. Es evidente que la estabilidad no se improvisa, se diseña con reglas de política económica que sea aceptada por la población, en pocas palabras es lo que HR Ratings documenta que nos falta en México.

Las cifras lo confirman, sin necesidad de calificadoras: la propia SHCP reporta una deuda pública neta de 51% del PIB al primer semestre, cosa que no se veía desde 1983 que fue un año de crisis, aunque el contexto obviamente hoy sea distinta, y que según el CIEP, pasó de 31.4% a 52.6% del PIB entre 2008 y 2025, un incremento real de alrededor 111.8% en 17 años.

Esa fragilidad no se queda en las cifras macro; baja hasta los servicios que la gente usa todos los días. Por ejemplo, el proyecto de Presupuesto 2027 recorta 5.9% el rubro de medicamentos del IMSS. Y aunque el ingreso promedio de cotización del IMSS marca máximos nominales, la proporción de trabajadores que gana hasta un salario mínimo pasó de 12% a 38% en la última década, once millones de personas más en ese escalón: los promedios suben mientras la base se ensancha hacia abajo. A mi parecer, todo este asunto involucra la política económica en donde tanto el Secretario de Hacienda como el propio Director General del Seguro Social están haciendo lo mejor posible ante esta realidad presupuestaria que atravesamos, ambos factores pueden generar perspectivas diferentes.

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Y aquí quiero traer algo que escribí hace tiempo, porque no es sólo un problema de la Federación. Recuerdo que un gobernador del Norte, hablando de la relación entre estados y municipios, le llamó alguna vez "el padrotismo fiscal": tú recaudas y luego me das mi parte. Esa frase describe el vicio de fondo: un número importante de los gobiernos locales aún prefiere esperar su participación federal que cobrar lo que legalmente les corresponde, empezando por el predial, que los municipios administran de manera exclusiva desde los años 80 y que, salvo excepciones muy notables, recaudan por debajo de su potencial recuadatorio. Alguna vez un presidente municipal de un estado del sureste alegaba que no lo cobraba porque ello tiene un costo político, esto es el mismo caso que ha recabado el CIEP en relación del impuesto a la tenencia vehicular que de 2014 a 2023 cayó un poco más del 40%.

En suma en un sistema fiscal normal se requieren fortalecer el potencial recaudatorio de los tres órdenes de gobierno, y fortalecer los mecanismos de capacitación a los responsables de cada uno para la recaudación y administración del impuesto, evitemos ser un PAÍS que gasta con una calendarización optimista y recauda con una realidad que no alcanza.

brunodavidpau@yahoo.com.mx