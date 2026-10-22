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"Dios da el agua, pero no la entuba".

Atribuido a Leandro Rovirosa Wade

En estos tiempos quizá sea inevitable la politización del problema del agua contaminada de Guadalajara. Activistas de Morena azuzaron las violentas manifestaciones que exigían, entre otras cosas, la renuncia del gobernador emecista Pablo Lemus. En el Palacio Legislativo federal de la Ciudad de México, un grupo de legisladores priistas hostigaron a Jorge Álvarez Maynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y arrojaron agua sucia sobre el emblema de MC. Sin embargo, el problema viene de lejos y es responsabilidad de gobernantes de todos los partidos.

La zona metropolitana de Guadalajara recibe un 60 o 65 por ciento de su agua del lago Chapala, que se nutre en parte del río Lerma. Tanto el río como el lago están contaminados por descargas industriales y escurrimientos agrícolas. Una parte del agua se traslada a través del "sistema antiguo" de canales a cielo abierto, como el de Atequiza, para desembocar en la presa de Las Pintas. Si bien el problema viene de décadas, en este 2026 se agravó porque el exceso de lluvias hizo que se desbordaran los sistemas de aguas residuales y afectaran los canales. La planta potabilizadora de Miravalle 1, construida originalmente en 1956 y renovada en 1978, no tiene ya capacidad para limpiar el agua que llega a una ciudad que ha crecido enormemente.

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El gobernador Pablo Lemus de Jalisco ha anunciado que, por lo menos durante seis meses, se dejará de utilizar el sistema de Las Pintas, que representa alrededor de una cuarta parte del suministro, y que se distribuirá agua de otras fuentes por tandeo. Es una decisión correcta, aunque quizá debió haberse tomado hace meses, cuando se detectaron las primeras consecuencias del desborde de aguas residuales. Eso fue un error del gobierno de Lemus.

El problema de fondo es mucho más complejo. "La recomendación que se tiene de los organismos internacionales es de que se haga una inversión del 0.5 por ciento del PIB en el tema del agua. agua para riego, agua para la población, etc.", me dice en una entrevista para televisión Ramón Aguirre Díaz, exdirector del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. "Miguel Alemán lo subió al 0.6, pero el último presidente que invirtió arriba del 0.5 fue López Portillo, que invirtió 1.1 por ciento". Luego vino la crisis económica con Miguel de la Madrid "y de ahí en adelante las inversiones han sido mínimas". De hecho, entre 2013 y 2026 la inversión en agua en México bajó de 0.2 a 0.1 por ciento del PIB (CIEP).

Las medidas que ahora ha anunciado el gobernador Lemus son correctas. No solo la suspensión temporal del uso del sistema antiguo y de la presa de Las Pintas, sino la construcción de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y la ampliación de la potabilizadora de Miravalle. También es positivo que ayer la presidenta Sheinbaum haya declarado: "El gobierno federal va a aportar los recursos, todo. El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7,500 millones de pesos y, de acuerdo con lo que me informa Efraín [Morales, director de Conagua], son alrededor de 12 mil millones, 13 mil millones... Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos. y que el gobierno federal pueda ayudarle[s] a los millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en coordinación con el gobierno de Jalisco".

Este es el tipo de colaboración, sin importar partidos, que necesitamos para el agua. En los últimos años hemos visto crisis en la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Para evitar que sigan ocurriendo es importante aumentar las inversiones.

Antes de juzgar

Un juez federal decidió aplicar una medida de prisión preventiva oficiosa al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por el delito de traición a la patria del que lo acusa la FGR. La prisión preventiva, sin embargo, viola la presunción de inocencia que supuestamente garantiza la Constitución. Equivale a castigar antes de juzgar.

www.sergiosarmiento.com