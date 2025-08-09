Cancelación de construcción de cementera en SLP

En un claro manejo POLÍTICO mas que ECOLÓGICO, se suspendió el proceso de autorización que iba VIENTO EN POPA de permisos para la construcción de una cementera en el poblado de CORCOVADA municipio de VILLA HIDALGO en el estado de SLP, lo cual nos debe de dar alegría a los que nos preocupamos por los aspectos ECOLÓGICOS mas que los ECONÓMICOS, ya que la industria cementera mundial es la 3ª o 4ª MÁS CONTAMINANTE del planeta por la destrucción que provoca en el proceso de extracción en campo y de contaminación de aire y agua en sus procesos en la planta.

Pero en este caso el análisis de dicha cancelación es más complejo por estar en México, que tenemos un sistema de leyes ecológicas obsoleto aderezado por la corrupción, ya que más que los criterios ecológicos en la cancelación, los criterios que la provocaron son los POLÍTICOS, ya que la idea de instalar dicha planta es del grupo de SALINAS PLIEGO, quien ahora es abierto crítico de AMLO Y LA AUTOLLAMADA 4T, después de haber sido uno de los principales promotores de la misma 4T y enlace con la Iniciativa Privada, junto con el hoy conocido lavador de dinero ALFONSO ROMO y VECTOR. Hoy cínicamente este personaje nos da consejos de democracia, moralidad, economía y exalta las fallas de la 4T, mas su distanciamiento con la misma es por que le cobran más 32,000 millones de impuestos que debe al FISCO, mientras nosotros ciudadanos por una leve sospecha de falta de pago, el SAT nos secuestra nuestras cuentas en automático con la complicidad de los bancos.

Pues bien, este pleito entre ambos personales, Salinas Pliego y AMLO, sin quererlo tuvo repercusiones positivas ECOLÓGICAS al APLICARLE LA LEY que muy pocas veces se aplica, ya que de NO haber existido el distanciamiento mencionado en estos momentos ya se estaría construyendo la planta en 500 hectáreas de Corcovada, sin importar para nada las afectaciones ecológicas.

La historia inicia hace varios años con los estudios geológicos en la zona, de lo cual son testigos muchos sondeos y perforaciones hechas por personal enviado por grupo Salinas y que están esparcidos por toda la zona, lo cual les dio el resultado positivo para realizar la enorme inversión necesaria para una planta cementera. Después, al más puro estilo de la INDUSTRIA MINERA Y EXTRACTIVA iniciaron el proceso de compra del terreno a la comunidad misma, que fue dividida en sus opiniones por medio de la corrupción muy común en este grupo industrial y de comunicaciones, ya que algunos de los habitantes estaban conscientes del PRECIO ECOLÓGICO A PAGAR por ellos en agua, aire, ruido, etc., pero todo estaba organizado, incluso hubo asambleas al estilo 4T para proceder a la compra fraudulenta.

Pero no estaba contemplada la LUCHA DE EGOS entre Salinas y AMLO por motivos que sólo ellos saben, que provocó ahora sí el cobro de 32,000 millones de impuestos que de otra manera jamas le habrían cobrado, así como el inicio de la cancelación del proceso de permiso, alegando motivos ECOLÓGICOS y falta de estudios ambientales que de otra manera jamás les hubieran exigido. Con lo cual debemos de concluir que el motivo fue POLÍTICO, con repercusiones ECOLÓGICAS POSITIVAS.

En últimas fechas se SATANIZÓ totalmente el proyecto, lo cual es una realidad la corrupción que escondía, al grado que provocó una visita intempestiva de la PRESIDENTA SHEINBAUM a la zona para reafirmar la cancelación del proyecto, dar el golpe final al grupo Salinas, y colgarse la medalla ecológica. También las autoridades estatales se han colgado la medalla de dicha cancelación, en una actitud meramente política pero con resultados positivos ecológicos. Y hoy el pueblo de Corcovada ha vuelto a la normalidad de su vida rural.

Se acabaron los discursos de la Iniciativa Privada y de las autoridades de todos los órdenes hablando del número de empleos que se generarían, de los beneficios económicos, de lo bueno que son los empresarios mineros y extractivos, del progreso de la Nación y siempre ocultando los DAÑOS ECOLÓGICOS generados por nosotros mismos, en este caso el GRUPO SALINAS.

ECOLÓGICAMENTE ES UN FINAL FELIZ: nos ahorramos el consumo y contaminación de millones de metros cúbicos de agua que se usa para al agricultura actualmente, nos ahorramos la generación de miles de toneladas de desperdicios industriales que se acumularían en las tierras del poblado, el tráfico de miles de camiones contaminando, nos ahorramos actitudes gangsteriles de este tipo de empresas, se terminó la actitud de DIVIDE Y VENCERÁS de esta industria con la población. Y hoy siguen cantando los gallos, pasando el ganado por las apacibles calles, los niños caminando libres a la escuela, el aire limpio, el agua limpia y pasó la pesadilla ecológica que estaban a punto de SOÑAR.