Concentrar el poder

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"A quien está hambriento de poder solo

le importa ejercerlo y no la opinión de los

demás, únicamente el botín y no el honor".

Stefan Zweig,

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Momentos estelares de la humanidad

Lo que quiere la 4T es más poder. Lo vimos una vez más en la maratónica sesión de la Cámara de Diputados del período extraordinario que comenzó el 27 de mayo y en el que se han aprobado medidas cuyo único propósito es concentrar más el poder.

Para empezar, es una tontería que se lleven a cabo sesiones legislativas de más de 20 horas en que los legisladores, medio dormidos, solo levantan el dedo para obedecer la línea que se fija desde Palacio Nacional. A lo largo de la sesión no se supo realmente si los diputados estuvieron presentes todo el tiempo y si eran ellos los que votaban o sus ayudantes. En una reserva discutieron un texto que finalmente no fue el que se votó, dice Alfonso Ramírez Cuéllar.

Se violaron las reglas y las decisiones. La mesa directiva votó por separar la reelección de magistrados del resto de la reforma judicial, pero "aun así lo cantaron en contra", dijo la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Era difícil no recordar las palabras de Porfirio Muñoz Ledo: "Chinguen a su madre, ¡qué manera de legislar!". El problema es que la Suprema Corte acaba de aprobar el criterio de que las acciones del Congreso son válidas, aunque se aprueben en violación de los procedimientos parlamentarios.

Se aceptó la propuesta de retrasar la elección judicial a 2028, pero no se corrigieron los problemas fundamentales del sistema. Los diputados del régimen rechazaron la reserva de la morenista Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte, para que los comités de evaluación de aspirantes a jueces estuvieran integrados por funcionarios con experiencia. La experiencia es inaceptable para la 4T.

Sergio Gutiérrez Luna dio un albazo y presentó una reserva para que los magistrados electorales en funciones puedan reelegirse para un tercer período. ¿Para qué? Para premiar a los magistrados de la 4T, Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que dieron al régimen en 2024 una mayoría calificada legislativa de 75 por ciento con solo 54 por ciento de los votos. Incluso el también morenista Ramírez Cuéllar, siempre fiel a la 4T, dijo que la reserva violaba el ánimo antirreeleccionista de la presidenta, pero esta declaró ayer que le parecía correcta esta tercera reelección: "La gente ya decidirá", dijo, aunque su posición es contraria a la que expresó cuando prohibió la reelección de diputados y alcaldes. Al final, una diputada petista, Aracely Cruz, se atrevió a votar en contra, pero 22 morenistas se abstuvieron y permitieron la aprobación.

Ya ayer por la mañana los diputados del oficialismo votaron la reforma que hace que una intervención extranjera pueda ser causal de nulidad de una elección, sin preocuparse de si hay una intervención del crimen organizado. La medida está hecha para permitir la anulación de elecciones que Morena pudiera perder.

Los esfuerzos por concentrar el poder no se limitan solo al Congreso de la Unión. Este mismo 27 de mayo se hizo una reforma electoral en Michoacán que prohibió los actos conjuntos o coordinados de campaña entre candidatos ciudadanos, así como el uso compartido de propaganda, imágenes, emblemas, estrategias de promoción, plataformas comunes o eventos proselitistas simultáneos. ¿Por qué? Para impedir que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y hoy alcaldesa de Uruapan, pueda contender en igualdad de condiciones para el gobierno de Michoacán.

Morena y el gobierno no quieren abrir las contiendas, sino cargar los dados a su favor. Lucharon por la democracia cuando estaban en la oposición, pero hoy les resulta incómoda. porque ya gozan de los privilegios del poder.

CNTE

Los activistas de la CNTE siguen bloqueando vías de comunicación y afectando a los capitalinos y oaxaqueños. Al gobierno no le importa. No es su función defender a los gobernados.

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