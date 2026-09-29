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Creciente población de adultos mayores en México

Por Gustavo Puente Estrada

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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      Los avances en la ciencia médica y una mejor alimentación, han dado oportunidad a tener una mayor esperanza de vida en México. Con datos del censo del INEGI 2025, se registra una población de 17 millones de personas mayores de 60 años. Esto representa el 12.8 % de la población nacional, y al mismo tiempo muestra grandes retos en materia de economía, salud y protección social. Este aumento nos lleva a una sociedad envejecida donde el hombre tiene una esperanza de 74 años de edad y la mujer de 78, aunado a esto, se da una disminución en la natalidad. Como lo señalan los registros, hay una mayor proporción de mujeres adultas que de hombres. Durante décadas, México fue considerado un país de jóvenes, en el año 2000, la edad mediana era de 22 años, hoy, ha subido a 30.5 años y se proyecta que para el 2050 será de 43 años. 

      Con datos del CONEVAL, el 37.9 % de las personas mayores viven en situación de pobreza. Las pensiones gubernamentales ayudan a mitigar esta carencia, aunque muchas familias dependen de estos ingresos para sobrevivir. La necesidad de trabajar obliga a una parte importante de los adultos mayores a seguir laborando y muy a menudo en la economía informal y en condiciones precarias, esto debido a la falta de ahorro suficiente y pensiones contributivas robustas. Este grupo poblacional enfrenta una alta incidencia de padecimientos como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares y enfermedades degenerativas (como demencia o artritis) que requieren atención médica constante. Bajo estas condiciones se crea una dependencia y nula autonomía de estas personas, ya que con los años muchos de ellos experimentan pérdida de capacidades físicas o mentales lo que incrementa su dependencia familiar, y cabe señalar la baja infraestructura institucional pública especializada. Se presenta también una discriminación y violencia hacia este grupo de la población mayor y se percibe una exclusión al intento de buscar empleo. Con datos oficiales, se prevé que para el año 2030 las personas mayores representen el 15 % en mayor número que los jóvenes de 0 a 14 años. 

      Para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional, es fundamental fortalecer la política pública a favor de las personas adultas mayores. Hay que garantizar pensiones dignas y suficientes. Mejorar la atención y la calidad en los servicios de salud y sociales. Establecer sistemas de cuidados de largo plazo. Crear entornos seguros, accesibles y adaptados a las diferentes necesidades de las personas mayores. Respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas mayores, combatiendo toda forma de discriminación por edad (edadismo) y fomentando su inclusión social. Debemos recordar que envejecer es una etapa natural de la vida y que los adultos mayores merecen respeto, atención y oportunidades para seguir participando en sus familias y comunidades. Por eso, es importante promover una sociedad en la que las personas puedan llegar a la vejez con seguridad, dignidad y mejores condiciones de vida.

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