¿Dónde cantará Luis Miguel en 2027?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027. El cantante y Fenix Entertainment anunciaron una nueva alianza para realizar una gira mundial que recorrerá América Latina, Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales.

México está contemplado, aunque todavía no se han dado a conocer las ciudades donde se presentará.

La noticia llega una semana después de que el intérprete publicara la imagen con la leyenda Luis Miguel Tour 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El nuevo comunicado amplía el alcance de la gira, pero mantiene pendiente la información que esperan sus seguidores: cuándo serán los conciertos y cuándo podrán comprar boletos. La productora indicó que anunciará las fechas y ciudades próximamente, a través de sus canales oficiales y los del cantante.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para San Luis Potosí ni un calendario oficial de presentaciones. Tampoco se ha anunciado una preventa. Los organizadores pidieron desconfiar de listas de conciertos y ofertas de boletos difundidas por terceros.

El nuevo recorrido dará continuidad a la gira de 2023 y 2024, con la que Luis Miguel reunió a millones de espectadores. De acuerdo con las cifras publicadas, aquella serie sumó 194 conciertos y alrededor de 2.95 millones de asistentes en América y Europa.