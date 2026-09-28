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Aarón Mercury acusa a Naim Darrechi de agredirlo en fiesta de Abelito

El creador de contenido rechazó que el altercado fuera un montaje

Por Pulso Online

Septiembre 28, 2026 10:02 p.m.
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Aarón Mercury acusa a Naim Darrechi de agredirlo en fiesta de Abelito
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      Aarón Mercury dio su versión del enfrentamiento que sostuvo con Naim Darrechi durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el 27 de septiembre en la Ciudad de México. En un video publicado en sus redes sociales, negó que la discusión hubiera sido preparada para promocionar un evento deportivo.

      Mercury afirmó que intervino después de ver que Darrechi se acercaba de una manera que incomodó a una de sus acompañantes. Según su relato, le pidió que respetara a las mujeres presentes y la discusión subió de tono.

      El creador de contenido acusó además a Darrechi de haberle lanzado un envase al rostro, lo que, dijo, le provocó sangrado en la nariz. Videos difundidos por asistentes muestran parte del altercado y la intervención de Wendy Guevara y Aldo De Nigris para separar a ambos, aunque no permiten establecer por sí solos todo lo ocurrido antes de la confrontación.

      Mercury también criticó la conducta de Darrechi hacia Cristina Romero, madre de Abelito, y cuestionó las disculpas que el influencer español ofreció posteriormente. Darrechi reconoció en una transmisión que cometió un error con ella, pero descartó disculparse con Mercury.

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      Por su parte, Abelito rechazó las faltas de respeto hacia su familia y criticó a quienes, según dijo, acudieron a su celebración para generar polémica. El señalamiento de Mercury sobre lo ocurrido con su acompañante corresponde a su versión de los hechos.

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