Robada con violencia en Irapuato, aparece desvalijada en SLP

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Una camioneta robada con violencia en Irapuato, Guanajuato, fue localizada en el cruce de Eje Vial y avenida de la Paz, en la capital potosina. La unidad estaba abierta, sin placas y presentaba huellas de desvalijamiento, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

Se trata de una Honda CR-V gris que llamó la atención de los agentes durante un recorrido de vigilancia porque tenía el cofre semiabierto. Al consultar sus datos con el C4 Municipal, los policías detectaron que su color original había sido modificado y que contaba con un reporte de robo con violencia fechado el 26 de agosto en Irapuato.

En una intervención distinta, los oficiales encontraron una Chevrolet S10 en la calle Los Viñedos, de la colonia Rinconada de Los Olivos. La camioneta estaba sin llantas y tenía el cofre levantado. De acuerdo con la consulta realizada por los agentes, contaba con un reporte de robo vigente del 26 de septiembre.

Ambos vehículos fueron trasladados a una pensión para su resguardo. Los hallazgos se notificaron a la autoridad ministerial para que investigue los casos.

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La SSPC indicó que los datos de las camionetas se incorporaron a la plataforma de vehículos recuperados para consulta de sus propietarios.