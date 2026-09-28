Morena vuelve a apostar por Clara Luz tras escándalo con líder de secta

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Clara Luz Flores Carrales vuelve al centro de la disputa por Nuevo León. Morena la designó este lunes 28 de septiembre coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, el encargo con el que organizará al partido de cara a la elección de gobernador de 2027. El nombramiento la coloca entre las figuras con posibilidades de buscar la candidatura, aunque todavía no la convierte en candidata.

Para Flores sería un segundo intento. En 2021 compitió por la gubernatura postulada por la coalición Juntos Haremos Historia y terminó en cuarto lugar, con 300 mil 588 votos, equivalentes al 14.02 por ciento. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ganó con 786 mil 808 votos y el 36.71 por ciento. También quedaron por delante de Flores Adrián de la Garza, entonces candidato de la coalición encabezada por el PRI, y Fernando Larrazábal, del PAN. Son cifras del cómputo de la autoridad electoral de Nuevo León.

El video que marcó su campaña

La elección de 2021 estuvo atravesada por la difusión de un video en el que Flores aparecía conversando con Keith Raniere, fundador de NXIVM. Antes de que se conocieran las imágenes, ella había negado conocerlo. Después reconoció que mintió, ofreció disculpas y sostuvo que había tomado un curso de superación personal sin saber de las actividades ilícitas de la organización.

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Raniere fue condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos que incluyen tráfico sexual y crimen organizado. La aparición de Flores en un video con él no demuestra que ella participara en esos delitos. El golpe político para su campaña estuvo también en la contradicción entre su negativa inicial y lo que mostraron las imágenes. Tampoco puede atribuirse toda su derrota a ese episodio: obtuvo el cuarto lugar en una contienda en la que sus rivales reunieron muchos más votos.

Del PRI a Morena y al gobierno federal

Flores construyó buena parte de su carrera en General Escobedo, municipio del área metropolitana de Monterrey que gobernó en tres periodos. Antes fue secretaria del Ayuntamiento y diputada local. Militó durante más de dos décadas en el PRI, partido al que renunció en 2020, antes de competir bajo las siglas de Morena.

La derrota de 2021 no terminó con su trayectoria pública. Posteriormente encabezó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ocupó una diputación federal.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum llegó a la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. En mayo de este año solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena en Nuevo León.

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En esa disputa también figuraban perfiles como Tatiana Clouthier, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y el senador Waldo Fernández. Morena se decidió por Flores y ahora le encomienda organizar a un partido que busca arrebatarle a Movimiento Ciudadano el gobierno estatal. Su designación adelanta la competencia interna, pero la definición formal de candidaturas y las condiciones de la elección de 2027 aún están por delante.