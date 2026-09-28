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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Abelito celebró el pasado domingo 27 de septiembre su cumpleaños número 27 en el centro nocturno El Palomazo, acompañado de varios amigos y figuras del entretenimiento. Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración terminó dando de qué hablar luego de que Aarón Mercury y Naim Darrechi protagonizaran un enfrentamiento.

Pelea entre Aarón Mercury y Naim Darrechi en fiesta de Abelito

A través de redes sociales comenzaron a circular varios videos que muestran diferentes momentos de la celebración. En uno de ellos se puede observar a Mercury y a Darrechi conviviendo mientras una banda en vivo tocaba para amenizar el ambiente.

Todo parecía transcurrir con normalidad, pero poco tiempo después la situación habría cambiado.

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En un segundo clip se aprecia cómo Naim pasa junto a Aarón y lo empuja. En ese momento, el influencer también se percata de que una mujer estaba grabando lo ocurrido.

De acuerdo con el relato de la mujer, posteriormente Naim se acercó para pedirle que dejara de grabar, pues aseguró que "los estaba incomodando".

La situación no habría quedado ahí. Según la misma versión, tiempo después Naim regresó y habría agredido a Aarón, además de haberle aventado un vaso con bebida en la cara.

La mujer explicó que el reclamo habría surgido porque Aarón estaba platicando con algunas personas, lo que no fue del agrado del exnovio de Yeri Mua. Aunque no mencionó directamente quiénes eran.

Tras la difusión de los videos, en redes comenzó a circular el rumor de que la discusión habría ocurrido porque Naim sintió celos de que Rocío Sánchez del Río estuviera platicando con Mercury.

Sin embargo, esta versión fue negada por la propia modelo.

Rocío dejó claro que, si hubiera cometido alguna acción incorrecta, sería la primera en reconocerlo, por lo que rechazó que la situación tuviera que ver con algún comportamiento suyo.

"Les voy a ser sincera, si yo llegara a saber que cometí una mala acción, de corazón, de verdad, yo soy una persona que sabe reconocer errores", dijo.

Baile polémico y reacciones en cumpleaños de Abelito

Pero la pelea no fue la única polémica que surgió durante el cumpleaños de Abelito.

En redes también comenzó a difundirse un clip en el que aparecen Agustín Fernández y Darrechi realizando un baile frente a la mamá del influencer, quien aparentemente se muestra un tanto incómoda ante la situación.

Posteriormente, Agustín se acerca a "Suave" y le dice entre risas: "Si ya saben cómo soy, ¿para qué me siguen invitando?", a lo que él responde: "Eres tremendo".

El momento continuó cuando Naim se acercó a ambos y comentó que no sabía que la mujer a la que le estaban bailando era la mamá de Abelito.

El influencer hizo referencia a que le había "apoyado todo", en alusión a que habría acercado sus partes íntimas a la señora durante el baile.

Ante esto, "Suave" le respondió: "Se la recargaste, se la recargaste en el hombro". Ante ello, entre risas, Naim contestó: "Se la recargué en el cuello".

Como era de esperarse, el clip provocó una reacción inmediata entre los usuarios, quienes cuestionaron la actitud mostrada durante el momento y señalaron que la situación habría sido incómoda para la mamá de Abelito.

Incluso hubo quienes lanzaron fuertes críticas contra Agustín y Naim, mientras otros recordaron que la mamá del influencer suele mantener una relación respetuosa con los amigos de su hijo.