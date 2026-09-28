Polo amenaza Baja California Sur

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El ciclón tropical Polo se aproximaba este lunes 28 de septiembre a la zona central de Baja California Sur, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preveía que su centro ingresara entre la tarde y la noche. Su circulación ya representaba un riesgo de lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado en la región.

Para este lunes, el SMN pronosticó lluvias de 150 a 250 milímetros en el centro de Baja California Sur y en la costa y el sur de Sonora. También previó vientos de 170 a 190 kilómetros por hora, con rachas de hasta 240 kilómetros por hora, y oleaje de 8 a 10 metros en la costa sudcaliforniana.

De acuerdo con el pronóstico, Polo podría ingresar a Sonora durante el martes 29 de septiembre y debilitarse conforme avance sobre tierra. Aun así, se esperan lluvias torrenciales en el estado, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

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Las lluvias podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de causar deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Ante esas condiciones, la población debe atender los avisos de Protección Civil y las indicaciones de evacuación que emitan las autoridades locales. El pronóstico puede cambiar conforme avance el ciclón.