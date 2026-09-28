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"Checo" Pérez prepara Show Run en Reforma previo al GP de México

El Show Run se realizará entre el 27 y 28 de octubre, con puntos icónicos como el Ángel de la Independencia.

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 05:52 p.m.
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Checo Pérez prepara Show Run en Reforma previo al GP de México
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      Con el Gran Premio de México 2026 a semanas de distancia, Sergio "Checo" Pérez y Cadillac estarían preparando una extraordinaria sorpresa para los aficionados mexicanos.

      Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

      Según los reportes de la prensa, el piloto tapatío correrá en Paseo de la Reforma abordo de su Cadillac para traer de vuelta al país la exhibición urbana de un auto de Fórmula 1. Este Show Run buscará replicar lo conseguido en 2021, cuando el volante azteca hizo lo mismo, pero con Red Bull, su escudería de aquel entonces.

      En aquella ocasión, el evento reunió a alrededor de 100 mil personas. Algunas de ellas llegaron desde la madrugada para poder tener un lugar más cerca de la acción y de "Checo" Pérez.

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      Fecha y recorrido del Show Run

      ¿Cuándo sería el Show Run de "Checo" Pérez en Ciudad de México? La fiesta del Gran Premio de México estaría arrancando un par de horas antes, ya que el evento podría ser el martes 27 o miércoles 28 de octubre. El recorrido tendría como fondos postales como el Ángel de la Independencia o la Diana Cazadora.

      ¿A qué hora sería el Show Run de "Checo" Pérez? A falta de confirmación oficial de la fecha, el horario también sigue en el aire. Sin embargo, los reportes indican que la exhibición podría comenzar en punto de las 9:00 horas y terminar al rededor de las 11:00 horas.

      El evento se realizaría previo al arranque de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, las cuales comienzan el viernes 30 de octubre con las primeras dos prácticas libres. El sábado es la clasificación y el domingo se cierra con la carrera.

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