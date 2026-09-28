Bárbara Islas pide a autoridades actuar ante acecho de fan

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- A casi un año de haber revelado a EL UNIVERSAL el problema de acoso que sufría por parte de un supuesto fan, Bárbara Islas volvió a alzar la voz.

Bárbara Islas denuncia acoso persistente de fan Miguel N

Fue en noviembre de 2025 cuando la actriz confesó a este diario que, desde hace ocho años lidiaba con un hombre que estaba obsesionado con ella, y que se aparecía en cualquier lugar al que ella iba; sin embargo, tras denunciarlo en redes sociales, la situación se detuvo, pero solo durante un tiempo.

Y es que, en un video que publicó recientemente en su cuenta de Instagram, la villa de "Contigo Sí", reveló que el hombre, a quien identificó como Miguel "N" ha continuado acechándola, por lo que ahora teme por su vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con su relato, todo inició de la manera más cordial: un fan emocionado por conocer a su ídolo. Ella ya estaba acostumbrada a que sus seguidores le pidieran fotos y autógrafos, por lo que no vio nada raro cuando Miguel lo hizo. Pero con el tiempo las cosas se volvieron mucho más incómodas, algo que encendió sus alarmas.

"Me pedía si podía abrazarme, darme un beso en el cachete... esto fue mucho más incómodo", contó.

Fan Miguel N amenaza a familia de Bárbara Islas en Puebla

Lo peor ocurrió cuando la siguió hasta su casa e intentó ingresar a ella:

"Más adelante me siguió a mi casa. Mi policía me llamó y me dijo que esta persona estaba afuera de la casa y que quería entrar. Le hablé a la policía y me dijeron que no podían hacer nada porque estaba en vía pública".

El caso, aseguró, alcanzó a su familia en Puebla. Bárbara explicó que el hombre viajó hasta la casa de sus padres, en aquella ciudad, y en una ocasión logró meterse a base de engaños.

"Logró entrar hasta el cuarto de mi mamá para decirle que quería casarse conmigo. Más adelante mi mamá falleció y él se apareció, habló con la chica doméstica preguntándole por mí, por mis hermanas y por cómo iba mi vida".

La nueva alerta ocurrió hace unos días, cuando la también modelo volvió a ver a Miguel a las afueras de Televisa. La situación ha escalado al grado de que este sujeto se comunicó con sus hermanas para amenazarlas.

"Le mandó a mi hermana mensajes directamente diciéndole que él ya no va a tener piedad ni de mí ni de ella", denunció.

Bárbara Islas pide a autoridades actuar ante acecho de fan

Ante lo sucedido, Islas pidió la intervención de las autoridades; incluso, llamó a atender la iniciativa conocida como Ley Valeria, que busca establecer un marco legal para sancionar el acecho.

"Les pido a las autoridades que prioricen el tema, pues muchas personas sufrimos acecho y es la antesala de delitos mucho peores. ¿Quién va a actuar primero? ¿Las autoridades o él?", finalizó.

Las palabras de Islas provocaron la reacción de famosos, fans y usuarios en general, quienes no solo le expresaron su apoyo y preocupación; sino que se sumaron a la petición para que las autoridades tomen cartas en el asunto.