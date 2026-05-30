Demografía a la baja: el ejemplo chino

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China dejó de ser el país más poblado del mundo el año 2023, cuando fue superado por la India; entre ambos países tienen el 35 % de la población mundial.

Sobre este tema de la sobrepoblación mundial, un libro escrito hace más de 35 años llamado "Profecía Celestina" menciona en su 9ª y última profecía que "La Humanidad conscientemente en un futuro disminuirá su población de habitantes de la tierra, para por medio de la tecnología y la distribución más equitativa de los recursos naturales toda la población de Homo Sapiens tengamos una mejor calidad de vida".

Pues bien, parece que dicha profecía está empezando a realizarse en China, que fue el país más habitado del mundo durante muchísimos años, ya que por 4 años consecutivos, desde 2022, China ha disminuido su población total en este periodo en 7.92 millones de habitantes; es decir, hubo menos nacimientos que muertes, ya que se registraron 7.92 millones de nacimientos contra 11.31 millones de muertes. Lo anterior responde a una tasa de natalidad de 5.62 nacimientos por cada 1,000 habitantes, nivel más bajo desde el año 1949.

En casi todo el mundo -menos en África- están descendiendo las tasas de natalidad principalmente por dos aspectos: Una mayor educación e información de la población en general y el aumento de los costos de la vida que dificulta a las parejas pagar los costos de criar y educar a sus hijos. Esa caída es inevitable, ya que la decisión es totalmente personal, menos en África, que por sus condiciones de bajísima educación y condiciones sociales sigue en un aumento indiscriminado de su población, desequilibrando el descenso de la población en todo el planeta.

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El aspecto a mediano y largo plazo es más que ALENTADOR desde el punto de vista ECOLÓGICO y no ECONÓMICO, ya que imaginemos en unos 200 años una población total que sea la mitad de la de hoy. O sea, aproximadamente 4,000 millones de habitantes que es la población que teníamos en el año 1974, HACE APENAS 52 AÑOS. Veamos la LOCURA DEMOGRÁFICA que hemos cometido entre todos. Todos los recursos naturales, todas las viviendas, toda la energía, en fin, todos los componentes de la vida divididos entre la mitad de la población de hoy, generarían una oferta que haría disminuir los precios además de la facilitación de la vida en general con todos los avances tecnológicos de esa próxima época.

Sin embargo, la VISIÓN A CORTO PLAZO que nos caracteriza como especie y especialmente a nuestros POLÍTICOS-ECONOMISTAS alertan que en automático disminuirá el crecimiento económico al disminuir la población y que no habrá mano de obra suficiente para sostener a los pensionados por parte de los trabajadores jóvenes. Por supuesto que este cambio tan importante en la humidad que ya está en marcha generará ciertos puntos de inflexión con problemas económicos como el mencionado, pero generará también a mediano y largo plazo los beneficios aquí mencionados, y lo principal que si siguiéramos con un proceso de población sin límite como el que plantean las TEORÍAS ECONÓMICAS que relacionan crecimiento económico con aumento de la población, más temprano que tarde llegaremos a un COLAPSO ECOLÓGICO que arruinará totalmente la economía que se pretende defender, y causaría una auténtica despoblación mundial de un solo golpe, lo cual sí sería totalmente catastrófico.

El gobierno chino piensa muy diferente a su población que está disminuyendo conscientemente su índice de natalidad y está tratando de aumentar el número de nacimientos con políticas que fomentan los nacimientos, como son: Se gravó con un impuesto del 13 % a todos los anticonceptivos, se están entregando subsidios en la vivienda de parejas que tengan más de un hijo, entre varias medidas más. Sin embargo, en la realidad sus resultados son casi nulos y la sociedad china reafirma que con esos costos de la vida tendrán menos hijos y muchas parejas incluso ni se casarán y MENOS tendrán hijos.

Como vemos, nuevamente se contraponen ECOLOGÍA vs ECONOMÍA, DECRECIMIENTO POBLACIONAL vs CRECIMIENTO ECONÓMICO, OFERTA vs DEMANDA, EDUCACIÓN vs IGNORANCIA, y esa visión obsoleta de nuestras metas como especie y sociedad que nos ha inducido el consumismo desmedido por medio de la propaganda y los medios de comunicación que nos bombardean todo el día y noche, sin darse cuenta que ellos mismos a este ritmo destruirán el MERCADO ECONÓMICO al que tratan de proteger, ya que SIN UNA ECOLOGÍA SANA deja de existir UNA ECONOMÍA ENFERMA.