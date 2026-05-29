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Malbéne, el controvertido maestro lovaniense, suele describirse como "un teólogo sin teología". Su último artículo para la revista Iter seguramente provocará polémica. En él dice:

"Mientras más me acerco a la Biblia más me alejo de ella. Es un libro peligroso. Con él en la mano los hombres han justificado terribles injusticias: la esclavitud, el racismo, las muertes en la hoguera, las llamadas guerras santas. Reconozco que el texto bíblico es un interesante ejemplo de arqueología literaria, pero me parece aberrante que su escritura se atribuya a la inspiración divina. Eso haría de Dios un ser poco inspirado, lleno de excesos y contradicciones. Creo que todo lo divino es, en el fondo, absolutamente humano".

Para muchos es imposible estar de acuerdo con Malbéne, pero para todos el "teólogo sin teología" ofrece siempre pensamientos sugestivos. Se le puede alabar o discutir, pero no se le puede ignorar.

¡Hasta mañana!...

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