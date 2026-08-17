“Marco Rubio no le quitó la visa a Andy López Beltrán. Fue una interrupción del flujo de movilidad hacia Estados Unidos tras una revisión desfavorable de su autorización de ingreso”.

Vladimir de la Torre

Algunos críticos del régimen -esos que Luisa María Alcalde ha colocado en listas que no son listas-festejaron la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Obrador, “Andy”, por considerarla un golpe contra la mafia en el poder. Los leales al gobierno, en cambio, la tildaron de ataque a la soberanía nacional.

La presidenta dio la línea al calificar el retiro de la visa de Estados Unidos como una “injerencia en la política mexicana”. Los gobernadores de la 4T publicaron un comunicado en el que decían: “Defenderemos siempre la soberanía nacional”. Morena reafirmó su “defensa de la soberanía nacional”.

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¿Qué tiene que ver la cancelación de una visa con la soberanía? No lo sé, no sabemos siquiera por qué le fue cancelada al hijo del expresidente López Obrador. No lo ha explicado el Departamento de Estado, que nunca lo hace, fuera de decir que la visa no es un derecho sino un privilegio. En su contradictoria carta a Donald Trump del 13 de agosto Andy solo dice que “esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”.

La carta permite un vistazo a una mente retorcida. Andy atribuye la decisión al secretario de estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau: “el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios”. Manifiesta su irritación, pero añade: “Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”. Añade: “¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?”.

La presidenta dice que no hay investigaciones contra Andy. Es lógico, la FGR prefiere investigar a los opositores. López Beltrán ha regresado ya a su anticipada campaña por una diputación federal, violando la ley electoral, pero ni Morena ni el INE le pondrán trabas a pesar de que supuestamente están filtrando a candidatos con malos antecedentes.

A López Beltrán le gusta la buena vida. En 2025, cuando era secretario de organización de Morena y percibía un sueldo neto de 97 mil pesos al mes, hizo un viaje de 14 días a Japón. Nada más en una comida, en el restaurante Sazanka del hotel Okura de Tokio, gastó 47 mil pesos. En esa ciudad se le grabó saliendo de la costosa tienda local de Prada.

Andy ha conseguido buenos cargos y contratos para sus amigos, como José Amílcar Olán Aparicio, el empresario tabasqueño de quien se ha difundido una conversación telefónica con Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy, sobre la venta de balastro para el Tren Maya. “A huevo, la red de corrupción -decía Salazar Beltrán--. Cada tres mil metros cúbicos, pa’ su mochadita., pa’ que den el palomazo de que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo”. A Andy también se le ha denunciado por proteger el huachicol fiscal, pero la FGR no ha investigado.

La presidenta Sheinbaum dice que “una visa no define a una persona”, y estoy de acuerdo, pero la cancelación de una visa no es tampoco un ataque a la soberanía. Adrián LeBarón comentó sobre el tema: “Cuánto odio por una visa retirada. Ojalá al hijo del expresidente lo hubiéramos visto tan indignado cada vez que una madre buscadora pedía ayuda.”. Al gobierno lo que realmente le incomoda es que le cancelen la visa a un político.

José Ramón

Para recalcar que él sí tiene visa, José Ramón López Beltrán publicó una foto suya en ese país. O sea, la supuesta persecución ordenada por Washington no es contra todos los López Beltrán, solo contra Andy.

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