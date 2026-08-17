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Empleados municipales descansarán mañana

Por Carmen Hernández

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Empleados municipales descansarán mañana
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      RIOVERDE.- Este martes se suspenderá el servicio de recolección de basura, por aniversario del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento.  

      Se llevará a cabo un festejo por el aniversario del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ayuntamiento. 

      Es por ello que se suspenderá el servicio de recolección de basura este martes, se estará llevando a cabo guardias en el tianguis, mercado y las plazas. 

      El municipio exhorta a las amas de casa, para que no saquen los desechos a la vía pública,  para evitar que los animales en situación de calle y los disperse, el servicio se reanudará al día siguiente. 

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