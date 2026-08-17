Insuficiente, la llegada de nuevos juzgadores

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El sistema de justicia en San Luis Potosí enfrenta una carga de trabajo que rebasa su capacidad, por lo que la llegada de nuevas personas juzgadoras no ha sido suficiente para mejorar la impartición de justicia, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

Estimó que, desde el 1 de enero, la Fiscalía General del Estado podría acumular entre 23 mil y 24 mil carpetas de investigación.

La cifra fue planteada por el litigante al hacer un balance, a casi un año de la llegada de juezas y jueces electos tras la reforma constitucional. Chessal Palau sostuvo que el desempeño no ha sido tan negativo como se esperaba y que, en algunos casos, sí hubo mejoras en la administración de justicia; sin embargo, consideró que el problema de fondo es que "seguimos queriendo litigar todo".

El abogado también rechazó que el desempeño de las y los jueces pueda justificarse por una supuesta "curva de aprendizaje". Recordó que hubo jueces de la anterior integración que permanecieron hasta 30 años en el cargo y continuaron bajo esa misma condición. A su juicio, algunos de los nuevos perfiles han mejorado la administración de justicia, pero otros no.

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En este escenario, destacó la función que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial, que ya comenzó un proceso de evaluación de jueces. En San Luis Potosí, las 64 personas juzgadoras que llegaron mediante la primera elección serán evaluadas a partir de septiembre y deberán obtener una calificación mínima de 8 para permanecer en sus cargos. Chessal Palau consideró que lo que no depuró la elección podría hacerlo este proceso.

Para evitar que la carga de asuntos siga rebasando al sistema, el abogado planteó recurrir a medios alternos y al plan de persecución penal, herramienta que permite a las fiscalías establecer qué delitos investigarán de acuerdo con sus capacidades.