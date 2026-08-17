Laboratorios locales harán medicinas que escasean

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Empresas mexicanas analizan invertir en la instalación de laboratorios para producir en el país medicamentos que actualmente presentan problemas de disponibilidad, adelantó Manuel Galván Arroyo, presidente del Clúster Médico y de Salud.

Los proyectos contemplan utilizar capital nacional y enfocarse en los productos que registran mayor demanda, ante las dificultades que enfrenta el sistema público para garantizar el abasto. Galván Arroyo señaló que la distribución se encuentra concentrada principalmente en las capitales estatales, lo que dificulta conseguir algunos medicamentos en otras zonas.

El empresario consideró que el desabasto responde a un problema estructural de la política pública de salud de los últimos años y señaló que esta situación ha incrementado la participación de empresas privadas para atender necesidades que las instituciones públicas no han logrado cubrir de manera suficiente.

La escasez también ha comenzado a influir en los precios. Explicó que, cuando las personas encuentran un medicamento que antes no podían conseguir, suelen comprar mayores cantidades para evitar una nueva falta, lo que modifica las condiciones del mercado.

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Galván Arroyo sostuvo que estos incrementos no deben atribuirse directamente a la iniciativa privada, pues están relacionados con la propia falta de disponibilidad. Añadió que aumentar la producción nacional permitiría contar con una oferta más estable y podría contribuir posteriormente a una reducción de precios.