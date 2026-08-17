Huasteca alcanzará 38 grados; prevén lluvias en SLP

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La Huasteca registrará este lunes la temperatura más alta de San Luis Potosí, con una máxima de 38 grados, mientras que en las regiones Altiplano y Huasteca se pronostican lluvias y tormentas puntuales durante la tarde.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en la Zona Huasteca se espera una mínima de 22 grados y vientos del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. En las partes altas, la temperatura oscilará entre los 16 y 30 grados.

Para el Altiplano se prevé una máxima de 32 grados y mínima de 15, además de lluvias y tormentas aisladas a partir de la tarde. Los vientos del sureste podrían alcanzar rachas de 40 kilómetros por hora y superar los 50 en zonas serranas.

En la Zona Centro, el termómetro se ubicará entre los 15 y 28 grados, con lluvias o lloviznas dispersas. Protección Civil advirtió que las rachas de viento del noreste podrían superar los 50 kilómetros por hora y alcanzar hasta 60 en las sierras.

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La Zona Media tendrá una máxima de 33 grados y mínima de 17. Durante la mañana se esperan bancos de niebla, mientras que las lluvias puntuales se concentrarían principalmente en las partes serranas. También se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La dependencia recomendó tomar precauciones ante las altas temperaturas, las lluvias y los vientos previstos para la tarde y noche. Los reportes de emergencia pueden realizarse al 911 o mediante WhatsApp al número 444 213 2858.