logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí

El accidente ocurrió a la altura del puente de la colonia Wenceslao

Por Redacción

Agosto 17, 2026 06:42 a.m.
A
Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban chocó contra el muro divisorio del Circuito Potosí, a la altura del puente de la colonia Wenceslao.

      El accidente fue reportado alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor de una unidad Volkswagen Voyage gris circulaba con dirección a la colonia Villa Magna.

      Al llegar al puente, por causas que no fueron precisadas, el vehículo se impactó contra el muro que divide ambos sentidos de circulación.

      Los dos ocupantes sufrieron lesiones que ameritaron su traslado a una unidad médica por parte de paramédicos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Hallan a hombre sin vida en un taxi

      En la colonia San Ángel, vecinos reportaron el avistamiento a las autoridades

      Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del percance.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí
      Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí

      Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió a la altura del puente de la colonia Wenceslao

      Luego de seis años, capturan a presunto homicida
      Luego de seis años, capturan a presunto homicida

      Luego de seis años, capturan a presunto homicida

      SLP

      Redacción

      Los hechos que se investigan tuvieron lugar en la colonia Las Higueras

      Ponen tras las rejas a golpeador de su pareja
      Ponen tras las rejas a golpeador de su pareja

      Ponen tras las rejas a golpeador de su pareja

      SLP

      Redacción

      Se acaba camioneta al estrellarse contra árbol
      Se acaba camioneta al estrellarse contra árbol

      Se acaba camioneta al estrellarse contra árbol

      SLP

      Redacción