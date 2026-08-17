Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban chocó contra el muro divisorio del Circuito Potosí, a la altura del puente de la colonia Wenceslao.

El accidente fue reportado alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor de una unidad Volkswagen Voyage gris circulaba con dirección a la colonia Villa Magna.

Al llegar al puente, por causas que no fueron precisadas, el vehículo se impactó contra el muro que divide ambos sentidos de circulación.

Los dos ocupantes sufrieron lesiones que ameritaron su traslado a una unidad médica por parte de paramédicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Hallan a hombre sin vida en un taxi En la colonia San Ángel, vecinos reportaron el avistamiento a las autoridades

Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del percance.