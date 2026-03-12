EL ABISMO QUE ACECHA

Morena decidió utilizar una vez más su ardid de los Coordinadores de la Defensa de la 4T, que tan buenos resultados le dio en el pasado, para apresurar a su favor los tiempos electorales y presionar en el mismo sentido a los demás partidos. En simultáneo, el verde gallardismo potosino se reafirma en su empeño de que la candidata a gobernadora sea la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. No tiene ningún problema, la prohibición legal contra el nepotismo aplica a partir del 2030, pero tendría que ir sin alianza con el partido guinda.

En la sesión de su Consejo Nacional, celebrada el sábado pasado, Morena anunció que nuevamente recurrirá a la figura de los Coordinadores Estatales de la Defensa de la 4T, que conforme las experiencias pasadas son un subterfugio para que quienes luego serán sus candidatos dispongan de varios meses extras para hacer campaña, con algunas limitaciones publicitarias y declarativas.

Aunque falta precisión en los calendarios, la fecha sobresaliente para la designación, mediante encuestas, de los coordinadores de nivel estatal (los habrá también distritales y municipales) es el 22 de junio. La imprecisión radica en que hasta ayer no quedaba claro si para ese día ya habrán sido designados o será cuando apenas los aspirantes acudan a registrarse.

Aún en el supuesto de que en junio sea apenas el inicio del proceso de designación y los favorecidos por los estudios de opinión se conviertan en Coordinadores por ahí de julio o agosto, de cualquier manera, podrán hacer campaña mal disfrazada seis o siete meses antes de los plazos oficiales. Una campaña oficial para gobernador no puede durar más de 90 días, lo que significa que empezarán los primeros días de marzo para concluir el 2 de junio del 2027.

Pero lo interesante, me parece, es que al momento mismo de abrir los registros de competidores, saldrán a la luz los prospectos y eso en sí mismo arrojará claridad sobre expectativas. Me explico: si doña Rosa Icela Rodríguez se apunta para ser Coordinadora de la Defensa de la 4T en San Luis Potosí, será un hecho que viene a ganar. Si no acude, quedarán en el campo jugadores de menor nivel y más parejos entre sí, pero se reforzará la posibilidad de que Morena eche mano de un candidato externo, como ya lo hizo en 2021 con Mónica Rangel.

Desde otra perspectiva, la eventual aparición en la arena política local de la actual secretaria de Gobernación, implicaría además que viene a combatir y derrotar al gallardismo, con quien quiera que sea su candidato o candidata; con nepotismo o sin él.

Así las cosas, es claro que Morena apresura sus tiempos electorales (en todo el país) para sacar ventaja, y que ya sea que el proceso de designación de coordinadores inicie o concluya el próximo 22 de junio, los demás partidos algo tendrán que hacer para que no les pasen la aplanadora por encima. Con una excepción, claro.

Me refiero al PVEM en su versión potosina-gallardista, que lleva casi tres años en campaña abierta, desinhibida, onerosa y hasta desafiante. Ubicamos el inicio desde la proyección de doña Ruth para la candidatura senatorial.

Los afanes gallardistas ni cesan ni se debilitan, al contrario. Una prueba de esto es que ya se pisaron nuevos terrenos en busca de avanzar. El Clan se vistió de académico y salió a combatir la conceptualización del nepotismo. "El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente y contratas a tus parientes", dijo el martes el gobernador Gallardo Cardona. Y agregó: "Cuando vas y juegas una elección constitucional, eso no es nepotismo".

Interesante. No solo por los argumentos en sí sino porque denotan tanto interés en asegurar la propia sucesión que son capaces hasta de aprender cosas nuevas. Y si me dicen que llegaron al extremo de leerse algún texto ad-hoc, soy capaz de creerlo. Lo que sigo sin entender es por qué meterse en esos berenjenales teórico-jurídico-filosóficos si la norma antinepotismo entra en vigor hasta el 2030. Dicho de otra manera: si el mandatario potosino quiere que su esposa sea candidata a sucederlo, no hay nada que se lo impida. El sufrimiento es porque quisiera ir en alianza con Morena, lo cual prácticamente le garantizaría el triunfo.

Seguramente que los Gallardo han escuchado con particular atención el par de veces que la presidenta Sheinbaum ha dicho que si el Verde y el PT no quieren apoyar su reforma electoral, que no lo hagan, y que lo de alianzas para el 2027 que ya será cosa del partido (Morena) no suyo. Todavía el sábado en la sesión del Consejo Nacional guinda, su presidente, Alfonso Durazo, habló de "cuidar mucho" la coalición con PVEM y PT. Ahí mismo otros oradores condenaron el nepotismo.

La conclusión parece obvia: el verde gallardista se resiste a ir solo a las elecciones del 2027. Podrá conchabarse lo que queda del PRI y hasta el PT, pero Gallardo Cardona sabe bien que no le gana a Morena, sobre todo si le mandan un peso pesado. Conoce la profundidad del abismo que tiene enfrente.

Escribo cuando no inicia todavía la sesión de la Cámara de Diputados en la que se votará la iniciativa presidencial de reformas en materia electoral, sin que sea posible estimar en qué momento concluirá la discusión y votación de la misma. Dados los antecedentes, todo apunta a que será rechazada por la falta de votos de los aliados Verde y PT. Escribo este texto en esa idea.

Antes de ir al siguiente tema, les digo que la reciente decisión del Congreso del Estado para modificar los criterios de definición de la Mayoría Calificada, me huele mal. No creo que sea un simple ejercicio diletante. Más bien me parece que alguien quiere prever dificultades para aceptar una solicitud de licencia de un gobernador y la designación del sustituto. ¿Una diputación federal con fuero? No lo descartemos.

CHAMBONES

La chambonería con que los contratistas favoritos de esta administración ejecutan las obras públicas que les asignan a dedo y que cobran a precio de oro, ha vuelto a hacer su aparición. Ahora en el tercer nivel del puente que se localiza en el cruce del Anillo Periférico Oriente y la carretera a Rioverde.

Por la evidente falta de un proyecto ejecutivo profesional y completo, en los dos primeros apoyos de la nueva vialidad se utilizaron componentes que en conjunto alcanzaron una altura menor a la requerida. Para que la falla no se repita en los cuatro o cinco apoyos que están en proceso de construcción, se recurrió a un "parche" estilo maistro chambón.

Los apoyos para vialidades elevadas de ese tipo se componen normalmente de columnas, cabezales que unen varias de ellas, bancos que van sobre los cabezales y finalmente trabes que se montan sobre los bancos y que son las que reciben el pavimento.

En alguno de los elementos principales no se respetaron las medidas requeridas, por lo que al llegar a la etapa de las trabes los constructores descubrieron que la altura libre para los vehículos que transitarán un nivel abajo no era la determinada por las normas oficiales: 5.50 metros.

Esa elevación del tercer piso es la obligada para que en el nivel inmediato inferior puedan transitar vehículos de todo tipo, incluidos camiones con altura mayor. Para "parchar" la falla sin tener que cambiar columnas o cabezales, decidieron sustituir los bancos normales, con alturas de entre 20 y 35 centímetros, por otros de aproximadamente un metro. La solución es peligrosa y parcial.

En la opinión de expertos, unos bancos de 100 centímetros de alto son inevitablemente más frágiles que unos de 30 centímetros para la misma carga de trabajo. En el mejor de los casos su duración será menor. Cuando se termine la obra, quienes transiten por el tercer piso que está en construcción, se encontrarán con una especie de "tope" o "joroba" no visible en la cinta asfáltica, determinado por el diferencial de altura entre los apoyos, determinado por la solución chambona. A velocidad muy alta, ese "brinco" es peligroso.

Estos yerros tendrán un costo extra en su corrección, que seguramente correrán a cargo del contratista, salvo que el error esté en el proyecto ejecutivo que es responsabilidad de la dependencia ejecutora, en este caso la Seduvop. La empresa contratista es COEDESSA, de Matehuala, quizá la más favorecida con contratos estatales en esta administración. La obra inició el 19 de mayo del 2025 y debió concluirse el 31 de diciembre del mismo año. Por lo pronto lleva dos meses y medio de retraso y no se ve que la vayan a terminar pronto.

Lo dicho: opacos, careros, tranzas, incumplidos, malhechos y chambones.

COMPRIMIDOS

Sin hacer mucho ruido, Morena ha puesto en marcha dos proyectos de conexión popular. Uno, de corte no partidista pero ya sabe usted como es esto, que se denomina "Territorios de Paz". Oficialmente la responsabilidad recae en la Guardia Nacional y el Ayuntamiento de la Capital, pero el eje vinculatorio con la población serán unos pequeños grupos denominados "Comités de Paz", integrados por vecinos de una misma colonia o fraccionamiento. Su formación estará a cargo de activistas de Morena. El segundo plan consiste en organizar por lo menos dos veces al mes, en las principales cabeceras municipales, unos eventos denominados "Ferias de Paz y Bienestar", en las que participarán delegados federales de las principales dependencias. La idea central es que quede claro cuáles son los programas sociales federales y cuáles los estatales.

La salida de David Colmenares Páramo de la Auditoría Superior de la Federación debe haber provocado quejidos en la administración estatal, que como diría un viejo amigo mío, "ya le había agarrado el modito". Lo que todo mundo destaca del nuevo titular de esa dependencia, es que se trata de alguien muy presente en los afectos presidenciales.

A propósito del tema abordado en el apartado "Chambones" de esta entrega, les comparto un dato. La obra pública más costosa emprendida por la administración gallardista en 2024 (el 22 de marzo para ser exactos) con un costo estimado en mil 25 millones de pesos, fue la pavimentación del Río Santiago entre el periférico oriente y Palma de la Cruz (donde está el rancho de RGC), que debió terminarse el 31 de diciembre del mismo año. Lleva hasta ahorita un año y tres meses de atraso. Eso no es lo peor. Está abandonada. Según información confiable es porque les dejaron de pagar a los constructores (eran del Sureste). O sea, no hay dinero para terminar lo iniciado, pero sí para emprender nuevas y costosas obras como el nuevo puente frente a la Arena Potosí. El próximo o la próxima ocupante de Palacio de Gobierno, se va a encontrar un verdadero desmadre financiero. Ya verán.

Hasta el próximo jueves.