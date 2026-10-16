El fundamento autocrático del morenismo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Llamemos morenismo a la fuerza política que gobierna el país, compuesta por tres partidos políticos y diversas facciones provenientes de todo el espectro político y unificados en torno a un solo fundamento. Este fundamento consiste en que, según su propio decir, el liderazgo del movimiento, o el movimiento mismo, encarna o acuerpa al "pueblo" mediante una vinculación con una idea única y sobrenatural que, por ser mayoritaria, se considera autorizada para imponer su voluntad sin admitir que ninguna otra pueda contradecirla en la práctica de alcanzar el poder.

Esta visión no es original. Ha tenido diferentes manifestaciones que participan del mismo tronco común: la "encarnación" de la voluntad popular por parte de un partido y su dirigente. Esa voluntad no admite discrepancias, pues su unidad depende de su coherencia absoluta. La familia política que se origina en esta visión ha incluido, a lo largo de la historia, el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo y el populismo. El integrismo moralista de la derecha extrema se le asemeja, aunque la totalidad que proclama proviene del derecho natural. Todos beben del manantial de una totalidad sin fisuras. En su mayor parte conciben que su visión es la "democracia verdadera". La excepción fue el nazismo, que proclamó la dictadura sin ambages. El morenismo sólo admite esa fórmula, en principio totalitaria, como base para la legitimación del monopolio del poder político al que aspira. Interpreta su calidad de mayoría como unanimidad: lo que legisle, ejecute o juzgue no admite reproche, disidencia ni defensa alguna por parte de quien difiera.

No se puede ignorar que en eso consistió su promesa de cambio de régimen. Su fundador prometió eliminar un régimen pluralista y, en su lugar, instaurar otro que representara la voluntad única de su persona. En buena medida, lo consiguió mediante las reformas constitucionales que se han realizado desde que su partido escamoteó la mayoría calificada en el Congreso. En septiembre y octubre de 2024 se alcanzó el punto más intenso de esa modificación del régimen, cuando la Constitución pasó de ser un pacto entre partidos en competencia y negociación a convertirse en un artefacto de un solo actor político con el que sigue pavimentando las leyes con su asfalto.

Aunque no siempre lo confiese (sus facciones extremas lo delatan sin pestañear), su visión de la realidad es absoluta y absolutista. Sólo el morenismo está autorizado para nombrar con legitimidad los hechos que ocurren en la nación. Ha inventado una lengua alternativa en la que la realidad se reinventa según esa visión absolutista. Como en el caso de sus parientes totalitarios, el nazismo, el fascismo y el comunismo soviético, el morenismo ha creado una esfera impermeable que nadie puede atravesar con la crítica, el conocimiento informado o el ejercicio independiente de las diversas voluntades políticas que subsisten pese a todo. El morenismo se sitúa, pues, en las antípodas de la democracia; es una fuerza política que pretende la dictadura de la unanimidad en la que, por definición, ningún súbdito puede participar en las decisiones del poder a menos que pase por el filtro de la bendición del Absoluto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, a juzgar por sus pifias y a diferencia de sus congéneres, el morenismo parece más bien otra cantinflada, costosísima, por cierto, de esas que abundan en la polis mexicana. ¿Tendrá la consistencia para imponerse férreamente y hacerse incontestable? ¿Será por ello menos cruenta su defenestración? No lo podemos anticipar. Su principio fundante está allí, listo para asaltar la totalidad y despojarnos del derecho democrático al cambio. En 2027, lo que estará en juego en las urnas será mantener o desplazar ese fundamento autocrático.

@pacovaldesu

(Investigador del IIS-UNAM)