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"Para servir a la Patria nunca sobra el que llega

ni hace falta el que se va".

Adolfo de la Huerta.

"Gilipollas el que deje algo", diría mi abuelo. No obstante, con otras malas palabras, se oye mejor la expresión popular el "Año de Hidalgo".

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El sexenio estatal y los trienios municipales expiran, languidecen en diecisiete estados. Llegarán "nuevas figuras alteradoras", el gobernador (a), diputados, alcaldes, síndicos y regidores; el tablero de seguridad, policial, de procuración de justicia y de readaptación social, lo saben y se mueven al unísono de la delincuencia.

Están por acabarse las posiciones de privilegio, las chambas y los chambones, quien sabe quiénes llegarán a ocupar los puestos de elección popular, otros personajes moverán las fichas del tablero y algunos caerán y otros serán reubicados más abajo en el escalón jerárquico.

La descomposición de las instituciones de seguridad y justicia, ya empezó a nivel estatal y municipal no parará hasta que entren los "nuevos" gubernativos a ocupar sus puestos, por lo tanto la inseguridad y la violencia se harán presentes.

Un ejemplo, en San Luis Potosí una fuerza conjunta de cinco mil agentes de autoridad y de investigación, entre otros activos, "ven llegar el agua a los aparejos", y pues, hay que empezar ya con el "cochinito".

Los bandidos lo saben también, luz verde, camino franco, la protección se está acabando y en conjunto con mandos medios y superiores de las instituciones de seguridad y justicia se ponen las pilas de la corrupción, el cohecho y la extorsión y una que otra lindura criminal, al fin y al cabo, que esto (servicio público), ya está feneciendo.

Tristemente o desgraciadamente, que para el caso es lo mismo, la alternancia política y más a nivel local (2 mil 227 ayuntamientos apetitosos), se relaciona con el deterioro de las instituciones de seguridad y justicia, el aumento de la violencia e incidencia delictiva, ya que se alteran los "mecanismo de protección institucional" a los delincuentes.

La lógica de los servidores públicos se ve trastocada ante la incertidumbre laboral y se cae en un -dejar hacer-, y en un "valemadrismo" del quehacer cotidiano. Saben que llegarán los cobros de factura, las revanchas, las traiciones, las delaciones y un sinfín de contrariedades, los bandidos estarán en la misma lógica y canal.

Y luego, están los "otros", los pesados, los "actores políticos" de la delincuencia organizada, con intereses gubernamentales claros, que juegan un papel paralelo de control estatal y ya se están moviendo.

TAPANCO: El universo de oportunidades de cooptación criminal 2027 a nivel nacional, 20 mil 109 cargos públicos; en San Luis Potosí: 59 alcaldes, 66 sindicaturas, 399 regidurías, 27 diputados de mayoría relativa y representación proporcional y una gubernatura. Sin incluir, el bagaje administrativo de cientos de miles de personas que llegarán adscritas al poder ejecutivo, legislativo y municipal.

Imposible coproducir seguridad ciudadana, cuando el sistema coproduce inseguridad.

X @franciscosoni