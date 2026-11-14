El marketing comienza mucho antes que la publicidad

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Cuando una empresa decide invertir en publicidad, generalmente considera que está comenzando a hacer marketing. Diseña una campaña, contrata una agencia, prepara publicaciones para redes sociales, desarrolla promociones y busca la mejor manera de comunicar sus productos. Todo parece indicar que está haciendo lo correcto para atraer clientes y aumentar sus ventas. Sin embargo, existe una pregunta que pocas organizaciones se hacen antes de comenzar: ¿qué decisiones de marketing ya tomamos antes de llegar a la publicidad? La respuesta puede ser mucho más importante de lo que imaginamos, porque buena parte del éxito o fracaso comercial de una empresa se determina mucho antes de que alguien vea su primer anuncio.

Pensemos en un producto que no logra venderse como esperaba. La reacción más frecuente suele ser invertir más en comunicación, cambiar el mensaje, mejorar las fotografías, aumentar la presencia en redes sociales o realizar una promoción. La lógica parece sencilla: si no se vende, necesitamos que más personas lo conozcan.

Aquí aparece una de las confusiones más frecuentes en el mundo empresarial: creer que marketing y publicidad son lo mismo. La publicidad es una herramienta fundamental del marketing, pero representa solamente una parte de un proceso mucho más amplio. Antes de comunicar, una empresa debería comprender qué mercado quiere atender, quiénes son sus consumidores, qué necesidades busca satisfacer, qué alternativas existen, qué valor puede ofrecer y por qué alguien debería preferir su propuesta frente a otras, por lo que la publicidad puede hacer visible una propuesta, pero no puede sustituir la ausencia de una estrategia ni corregir por sí sola las decisiones equivocadas que se tomaron antes de llegar al mercado.

Esta es precisamente la idea que representa el "Iceberg de la mercadotecnia". La parte visible está formada por aquello que normalmente identificamos con marketing: publicidad, promociones, redes sociales, comunicación, imagen y actividades comerciales. Pero debajo de la superficie existe una estructura mucho más amplia que sostiene todo lo que el consumidor finalmente observa. Ahí se encuentran el conocimiento del mercado, la investigación del consumidor, la segmentación, el desarrollo de productos, la estrategia de precios, la inteligencia competitiva y las decisiones que permiten construir una propuesta de valor. Aunque permanezcan ocultas, estas actividades determinan en gran medida lo que sucede en la superficie.

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El problema es que muchas empresas invierten enormes recursos en la parte visible del iceberg mientras descuidan aquello que lo sostiene. Buscan mejores campañas, más seguidores, mayor alcance y más conversiones, pero dedican poco tiempo a comprender por qué sus clientes compran, qué los hace regresar o qué razones podrían llevarlos a elegir a un competidor. Y cuando los resultados no llegan, la conclusión suele ser que la campaña no funcionó, sin revisar si realmente existía una propuesta suficientemente atractiva para comunicar.

Esto no significa que la publicidad sea menos importante. Una buena estrategia necesita comunicar, persuadir y generar interés. Pero la comunicación adquiere verdadero poder cuando está respaldada por decisiones acertadas y por una propuesta que realmente responde a las necesidades del mercado.

Tal vez, por eso, antes de preguntarnos cómo anunciar un producto, deberíamos comenzar por preguntas mucho más profundas: ¿para quién estamos creando valor?, ¿qué problema estamos resolviendo?, ¿qué hace diferente nuestra propuesta?, ¿por qué alguien debería elegirnos?, ¿qué tendría que suceder para que nuestros clientes regresaran? Las respuestas a estas preguntas pueden transformar completamente la manera en que una organización entiende y practica el marketing.

Recuerda tenerlo muy presente, el marketing no comienza cuando una empresa decide anunciarse. Comienza mucho antes, cuando decide comprender al mercado, identificar una necesidad y construir una propuesta de valor, porque la publicidad puede hacer visible una marca, pero es el marketing que nadie ve, es el que determina si esa marca realmente merece ser elegida.