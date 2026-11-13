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"Los cambios piden innovación

y la innovación lleva al progreso".

Li Keqiang,

primer ministro de China 2013-2023

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Cuidado. Si hoy es viernes 13 de noviembre de 2026, quizá no alcancemos a ver el final del día. No lo digo yo, lo afirmó un estudio publicado en noviembre de 1960 en la revista Science, que afirmaba que este día el crecimiento poblacional alcanzaría un punto de no retorno que llevaría al fin de la humanidad. "Nuestros tataranietos no se morirán de hambre, morirán aplastados", decía el estudio dirigido por Heinz von Foerster.

"Doomsday: Friday 13 November, A.D. 2026" proyectaba al futuro las tendencias de aumento de la natalidad y declinación de la mortalidad con un toque de humor y un cálculo matemático preciso: "En esta fecha la población humana se aproximará al infinito si crece como lo ha hecho en los últimos dos milenios".

Los pronósticos de Foerster coincidieron puntualmente con el crecimiento real de la población hasta 1993, pero después la natalidad empezó a declinar. Es muy dudoso, sin embargo, que aun si la población hubiese continuado su ritmo de crecimiento habríamos muerto aplastados. No ha sido el único pronóstico agorero que fracasa.

Los movimientos religiosos apocalípticos del pasado preveían distintas fechas para el fin del mundo. En tiempos recientes hemos visto trabajos supuestamente científicos que pronosticaban también el fin o la declinación de la humanidad. Thomas Malthus afirmó en Un ensayo sobre el principio de la población de 1789 que "El poder de la población es indefinidamente mayor que el poder de la Tierra para producir la subsistencia del hombre". Es verdad que ha habido un explosivo crecimiento en los habitantes humanos del planeta, de mil millones en 1800 a 8,300 millones en 2026, pero lejos de concretarse las hambrunas que pronosticaba Malthus estamos viviendo el momento de mayor prosperidad de la historia.

El Club de Roma, un grupo de empresarios e intelectuales, publicó en 1972 Los límites del crecimiento, un estudio que afirmaba: "En un planeta limitado las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles". Para 2012 pronosticaba que se agotarían recursos como el mercurio, el cobre, el oro, el plomo, el molibdeno, el gas natural, el petróleo, la plata, el estaño, el tungsteno y el zinc. La producción de alimentos no alcanzaría para alimentar a la población. La escasez, la pestilencia, el hambre y la guerra se generalizarían. Pero una vez más los sabios se equivocaron. Ni los recursos materiales ni los alimentos se han agotado. El mundo es más rico hoy que en 1972.

¿Por qué han fracasado los pronósticos agoreros? Porque no han tomado en cuenta la inversión y la innovación que se logran con la libertad. Los empresarios han invertido en proyectos que han multiplicado la producción de alimentos y minerales. La tecnología ha permitido el surgimiento de nuevas variedades de plantas y animales, con el desarrollo, por ejemplo, de transgénicos; una mayor producción de petróleo y gas, gracias a la fractura hidráulica; y una mayor extracción de oro y metales, con la lixiviación.

La libertad ha sido el factor crucial. Algunos países, como Cuba y Corea del norte, se han quedado rezagados porque han combatido la libertad. La Unión Soviética desapareció en 1991 por su fracaso económico. China abandonó el comunismo tras la muerte de Mao Zedong en 1976 y adoptó una economía de mercado, aunque mantuvo un régimen político autoritario.

Por lo pronto hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, puede usted estar tranquilo. No lo aplastarán las multitudes, ni morirá de hambre o frío. Las libertades individuales nos han permitido derrotar los pronósticos que nos condenaban al fin de la humanidad.

Huang

Jensen Huang fue forzado renunciar ayer como director general de Nvidia. Ha sido uno de los mayores impulsores de la inteligencia artificial que, a pesar de las resistencias, promete ser una de las tecnologías más positivas en la historia de la humanidad.

www.sergiosarrmiento.com