El maestro Ramírez Delgado

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El 28 de octubre, en el auditorio Ponciano Arriaga Leija, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inauguró la jornada «La relevancia de la política criminal en el México actual», dedicada a la memoria del maestro Juan Manuel Ramírez Delgado. La Facultad eligió recordarlo discutiendo una pregunta que atravesó su vida profesional: ¿qué hace el Estado frente al delito y qué sucede con las personas sobre las que recaen sus decisiones?

Esta semana coincidí con nuestro admirado y querido maestro Fernando Díaz de León en un examen profesional del Departamento de Criminología. Conversamos sobre Juan Manuel y de esa plática nació la idea de escribir esta columna en su memoria. Fernando me compartió sus notas, una entrevista que él mismo le hizo y varios recuerdos de los años en que trabajaron juntos.

El primero se remonta a 1976. En la sala de lectura de la antigua biblioteca, instalada en un subterráneo, Fernando vio a Juan Manuel tan absorto en un texto que parecía no advertir lo que sucedía a su alrededor. Todavía faltaban años para que aquellos dos universitarios, que al principio se trataban con distancia, se hicieran amigos.

Juan Manuel pensaba dedicarse al derecho internacional público. Según contó en aquella entrevista, fue a la Ciudad de México para hacer trámites de ingreso al Servicio Exterior y se encontró con una convocatoria para estudiar criminología y derecho penal. Cambió de rumbo. Trabajó en los reclusorios de la capital y, al regresar a San Luis Potosí para cumplir el compromiso de su beca, asumió las materias de derecho penal que había dejado el maestro Pedro Elías Soto Lara.

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Las notas de Fernando recuperan un episodio que merece contarse. En 1980, estudiantes y profesores de la entonces Escuela de Derecho recorrieron doce cárceles distritales para conocer las condiciones de reclusión y saber quiénes estaban presos y por qué. Más adelante, al frente de la penitenciaría estatal, Ramírez Delgado impulsó un consejo técnico interdisciplinario y la creación de un departamento de atención psiquiátrica. Hay una relación entre esos dos episodios: llevar a los estudiantes a conocer una cárcel y, cuando le tocó dirigir una, buscar respuestas a problemas que desde el aula apenas podían verse.

La criminología se incorporó como materia optativa en el ciclo 1982-1983. En abril de 1983 se fundó la filial potosina de la Sociedad Mexicana de Criminología, que Juan Manuel presidió. Fernando recuerda que en 1989 se inscribió, animado por su esposa, en el congreso que organizó Juan Manuel. Siguió asistiendo a los congresos y la relación se estrechó cuando lo invitó a escribir en la revista del Seminario. Tiempo después, Juan Manuel lo propuso para hacerse cargo de la Maestría en Política Criminal, que Fernando coordinó de 2008 a 2021.

De los recuerdos que Fernando me confió, hay uno que prefiero para despedir al maestro. Estaba de vacaciones con su familia en Ciudad Valles cuando Juan Manuel le pidió que participara un sábado en un diplomado. Fernando tomó el autobús de medianoche a San Luis, dio su clase y, al terminar, regresó a Valles. Al contarlo, se ríe de la distancia con que se trataban al principio. Entre aquel lector de la biblioteca y el amigo por quien valía la pena viajar de madrugada hubo muchos años de trabajo compartido.

Agradezco a Fernando Díaz de León que haya guardado esos recuerdos y los haya compartido conmigo. Su propia trayectoria en la Facultad merece contarse y reconocerse. Esta vez, su memoria nos devuelve a Juan Manuel Ramírez Delgado en los lugares donde hizo su trabajo: en la biblioteca, en el aula y en las cárceles potosinas, donde enseñó a mirar de cerca las consecuencias de lo que se discute en clase.

carloshernandezyabogados@gmail.com