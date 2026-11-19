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"Anoche, en la sala de mi casa, mi novio me dio besos labiales, dentales, linguales, palatales y anginales". Eso le dijo Daliria en el confesonario al curita recién llegado a la parroquia. "¿Y luego?" -se interesó el novel presbítero. "Luego -prosiguió ella- me acarició el busto. De ambos lados". "¿Y luego, y luego?" -inquirió el confesor respirando agitadamente. "Luego me subió la falda". "¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego?". Suspiró Daliria: "Luego nada, porque en eso entró mi mamá". Y el curita, irritado: "¡Vieja metiche!"... No diré que mis tías solteras eran ñoñas, pacatas o gazmoñas, pero sí que eran púdicas, recatadas, pudorosas. Cuando iban a surtir el mandado no le pedían al tendero huevos, y ni siquiera blanquillos. Le decían: "Me da una docena de productos de gallina". Menos aún usaban el término "chorizo". Pedían un cuarto de kilo de uno tras otro. Jamás se referían a la bacinica o borcelana: llamaban a ese adminículo "el tibor". Esas ambigüedades o remilgos me sirven de prolegómeno para evocar al tipo que, canasta en brazo, le ofreció en la calle a un caballero: "Vendo huevos". Respondió el señor "¡Bonito me iba a ver yo vendado de esa parte!". Por el mismo camino evoco al individuo postrado en cama de hospital privado -en los del Seguro nunca hay camas- y vendado de pies a cabeza igual que momia egipcia. Un amigo suyo lo visitó -en la cárcel y en la cama se conocen los amigos-, y al verlo en tan deplorable estado le preguntó, condolido: "¿Qué te sucedió? ¿Te atropelló un bulldozer, o te cayó encima un edificio de 14 pisos, incluido el sótano de estacionamiento?". Con feble voz apenas escuchable respondió el doliente: "No. Tuve un acceso de tos". El amigo se sorprendió: "¿Y por un acceso de tos estás aquí, todo enredado en apósitos y vendas a la manera de Tutankamón en el Museo del Cairo?". Explicó el tipo en el mismo tono asordinado: "Tengo relaciones de fornicio con una mujer casada. Estaba con ella en su recámara en pleno trance erótico cuando llegó el marido. Apresuradamente me escondí en el clóset. Y todo habría ido bien, cosa de tener paciencia, pues ella me había puesto en el clóset comida y agua para 4 días, previendo alguna emergencia. Pero en eso me sobrevino un acceso de tos, y ya ves". (Nota. El marido era campeón de judo, karate y jiu jitsu. No pongo que también de sumo porque eso suena a albur). Volviendo al tema, es conocido el dicho según el cual no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Ni en dos, opino yo. Lo mejor es dejarlos en su lugar, tranquilos. Eso lo agradecerán las gallinas. Ojalá Claudia Sheinbaum haya aprovechado su viaje a China para estrechar los lazos comerciales de nuestro país con esa nación que hasta hace algunos años era calificada de "potencia emergente" y que ahora es ya potencia superpotente. Ignoro cuál sea actualmente la población de China. Entiendo que es la segunda del mundo, después de la India, pero me dicen que los chinos están trabajando con mucho empuje para aumentar su población y tener el primer lugar. Hace tiempo alguien le dijo a un chino: "Lo que no me gusta de ustedes es que no tienen elecciones. Respondió el oriental: "¿Usted clee que si no tuviélamos elecciones selíamos mil 200 millones de chinos?". Independientemente de eso, debemos hacer más amplia y más diversa nuestra relación con China, a fin de no depender tanto del Tío Sam, encarnado ahora en la odiosa figura del hotentote Trump, que ojalá lo mee un perro, amén... La joven esposa comentó en el desayuno con amigas: "Mi marido y yo tenemos un buen matrimonio porque salimos en la noche cuatro veces por semana. Él sale los martes y los viernes, y yo los miércoles y sábados"... FIN.