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Pocas cosas son tan absurdas y, al mismo tiempo, tan irresistibles como poner a competir canciones. Es una costumbre particularmente arraigada en el periodismo musical: las mejores guitarras, los mejores discos, los mejores cantantes, las mejores canciones de todos los tiempos.

Nos fascina establecer jerarquías sobre algo que, por naturaleza, se resiste a ellas. Porque el arte no es una competencia deportiva. No existen marcadores, cronómetros ni jueces capaces de determinar objetivamente que una canción es superior a otra. Lo que para algunos representa una obra maestra, para otros puede ser una auténtica porquería. Y ambos tienen derecho a sostenerlo.

Sin embargo, la revista Rolling Stone ha decidido meterse nuevamente en terrenos pantanosos al publicar su lista de las 200 mejores canciones de rock de lo que va del siglo XXI.

Una clasificación encabezada por "Maps", de Yeah Yeah Yeahs, seguida por "Seven Nation Army", de The White Stripes, y "Mr. Brightside", de The Killers. Hasta aquí, nada demasiado escandaloso. El verdadero problema comienza cuando descubrimos que entre los primeros diez lugares también aparecen Olivia Rodrigo y Jay-Z.

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Imposible no detenerse para cuestionar duro y a la cabeza: ¿Qué demonios entiende Rolling Stone por rock?

La discusión no es nueva. Durante décadas hemos intentado definir al rock sin conseguir ponernos completamente de acuerdo. ¿Es un género musical delimitado por determinadas estructuras rítmicas, instrumentos y recursos armónicos? ¿Es una actitud contestataria? ¿Una estética? ¿Un estilo de vida? ¿O simplemente una etiqueta comercial tan elástica que puede estirarse hasta abarcar prácticamente cualquier manifestación de la música popular?

Porque si el rock es una actitud, entonces podríamos encontrarlo en un rapero, un cantante de corridos o incluso en determinados exponentes de la música electrónica. Pero si hablamos de un género musical, con una historia y características reconocibles, resulta bastante más complicado justificar que "99 Problems", de Jay-Z, figure entre las diez mejores canciones de rock del siglo (a pesar de que a título personal la considero una gran canción, pero no de rock).

Que una composición tenga guitarras, una producción agresiva o una actitud desafiante no la convierte automáticamente en rock. De lo contrario, el término termina significándolo todo y, por consecuencia, absolutamente nada.

Otro aspecto particularmente revelador de la clasificación es su distribución cronológica. Siete de las diez canciones mejor posicionadas fueron publicadas entre 2000 y 2007. Es decir, buena parte de lo que Rolling Stone considera la cúspide del rock de este siglo ocurrió durante sus primeros ocho años.

Me inclino a pensar que existe una crisis creativa que la industria musical lleva años intentando disimular. Conforme avanza el siglo, parece cada vez más difícil encontrar canciones con la contundencia, personalidad y capacidad de permanencia de aquellos primeros años. Seguimos produciendo cantidades industriales de música, pero resulta complicado identificar composiciones recientes que parezcan destinadas a convertirse en clásicos indiscutibles dentro de veinte o treinta años. Nunca habíamos tenido tantas canciones a nuestro alcance y, paradójicamente, pocas veces había resultado tan difícil reconocer nuevos himnos generacionales.

Por supuesto, existe otra explicación: quizá las grandes canciones siguen apareciendo, pero hemos perdido los espacios colectivos que permitían reconocerlas como tales. Es aquí dónde, nos guste o no, entra en escena el verdadero protagonista de nuestra época: el algoritmo.

Durante buena parte del siglo pasado, la radio, la televisión y las revistas especializadas funcionaban como grandes filtros culturales. Nos gustara o no, millones de personas estábamos expuestas a un repertorio relativamente compartido. Hoy esa experiencia se encuentra pulverizada en millones de universos individuales. Cada usuario de Spotify, YouTube o TikTok habita su propia burbuja musical, cuidadosamente administrada por sistemas que conocen sus hábitos de consumo mejor que muchos de sus amigos.

Antes discutíamos sobre las canciones que todos escuchábamos. Ahora difícilmente escuchamos las mismas canciones. En ese contexto, elaborar una lista de las 200 mejores composiciones del siglo resulta todavía más problemático. ¿Cómo establecer un canon universal cuando prácticamente ha desaparecido la experiencia musical colectiva? ¿Con qué autoridad puede una publicación ordenar la historia reciente de un género cuyos propios límites parecen incapaces de definir?

No pretendo sugerir que Rolling Stone debería abandonar este tipo de ejercicios. Al contrario, tienen una virtud indiscutible: provocan discusiones, despiertan curiosidad y nos obligan a reconsiderar nuestros prejuicios musicales. Pero convendría recordar que una lista editorial no constituye una sentencia histórica, por más prestigioso que sea el membrete que la respalda.

Quizá lo más inquietante de esta clasificación no sea que Olivia Rodrigo aparezca por encima de Radiohead, ni que Jay-Z compita con The Strokes. Lo verdaderamente preocupante es que, a estas alturas del siglo, seguimos recurriendo mayoritariamente a canciones de hace más de veinte años para explicar lo mejor de nuestro presente.

Y mientras discutimos quién merece ocupar el primer lugar, el algoritmo continúa haciendo algo mucho más poderoso que Rolling Stone: decidir qué música tendremos oportunidad de escuchar. Tal vez el problema ya no sea determinar cuáles son las mejores canciones del siglo, sino preguntarnos cuántas grandes canciones estamos dejando de descubrir por seguir el mandato algorítmico.

Será el sereno, pero lo que si es un hecho es que, según Rolling Stone, Maps de los Yeah Yeah Yeahs es la mejor canción compuesta en el primer cuarto de siglo XXI, y háganle como quieran.