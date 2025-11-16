¿IA o México mágico?

Castigar el uso de inteligencias artificiales (IA) para cometer delitos podría parecer una buena idea, pues los delitos lo son sea cual sea el “arma” con el que se cometen, pero depende de qué casos y quién lo aplique.

El Congreso de San Luis aprobó este viernes modificar el Código Penal para sancionar el uso de IA “para generar alarma o inestabilidad social”, a “quienes utilicen sin autorización la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento previo, específico e informado” y por “la difusión intencional de información falsa”.

Se ha hecho meme compartir videos o fotos en las redes con la leyenda “¿inteligencia artificial o México mágico?”. No es fácil a veces decirlo a simple vista. Hay videos ridículos y otros creados ex profeso para atacar a alguien o hacerlo quedar en ridículo, desde “viejas” fotos hasta material sexual, desde supuestos audios “comprometedores” hasta videos de grupos delictivos. Estos últimos son lo que supuestamente busca castigar la reforma legal, pero hay muchos temas de por medio. Y, como ya hemos comentado, las IA también se equivocan, pues toman como buena la información oficial o la que esté más a la mano. Una mentira repetida mil veces es tomada como buena por las IA.

Con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, la propuesta del diputado verde local Héctor Serrano tuvo fast track, a escasos diez días de haberla presentado. La reforma incluye excepciones con fines periodísticos, pero no deja de tener sus riesgos de censura a modo de parte de actores políticos y sociales y sus alfiles. ¿Una imagen creada para hacer sátira puede provocar “alarma”? La ironía, y más si es fina, no es una cualidad que muchos sepan apreciar.

Todos tenemos una opinión y derecho a expresarla, aunque no toda opinión debería ser importante. ¿Molotov, por ejemplo? Poner a un “artista” a hablar sobre política ya no funciona como antes, como cuando el Estado promovía a ciertos personajes como líderes de opinión y hasta “intelectuales”. Hoy más bien se habla de influencers y las campañas pagadas que hacen (a veces al mismo tiempo; “nado sicronizado”, le dicen) deberían pasar por el tamiz de la veracidad y la comprobación.

Uno de estos tantos influencers se brincó la valla en una alfombra roja para tomarse una selfie con la cantante y actriz Ariana Grande. Aunque hubo rápida respuesta, el susto nadie se lo quita. Aquí viene el sesgo político: no vi a nadie decir que fue “un montaje” o algo por el estilo, como sí pasó con la presidenta Claudia Scheinbaum, de quien se compartieron fotos y videos de cuando fue agredida en la vía pública, como tantas mujeres en todas partes.

La desinformación está a la orden del día. Y quienes pueden, crean sus versiones para desunir o confundir, y otros a veces nomás por burlarse, criticar u otras formas de “crear contenido”. Personas, portales y algunos medios (según sea el “apoyo” publicitario) se suman a burlas y ataques. Dice el periodista Juan Cruz Ruiz en el Diario de Ibiza: «una de las enfermedades más graves que tiene la sociedad hoy en día es haber abrazado una forma de periodismo que en realidad no es periodismo, sino que es una manera de entretener a la gente. El periodismo hoy forma parte del entretenimiento de la maldad».

Hace un par de días en un portal se publicaron videos y fotos de un joven herido gravemente en la cara y los brazos. Se dijo primero que había sido atacado por una jauría en las inmediaciones de la Clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de SLP. Muchos portales y personas replicaron la noticia y empezó el debate sobre qué hacer con las manadas que rondan esa zona y otras, y sobre traerlos sueltos o sin bozal. Asociaciones animalistas dijeron que decían en el IMSS (no ha habido comunicado oficial, que yo sepa) que el joven no presentaba huellas de mordidas, sino de quemaduras y golpes. Luego se dijo que sí hubo ataque canino múltiple y familiares del joven y las autoridades lo confirmaron.

En lugar de decires o díceres, ¿por qué no esperar a que la información esté (un poco más) completa? ¿Por qué no ‘viriguar’ antes de disparar (al contrario de lo que dicen que decía el Centauro del Norte)? A propósito, la Revolución Mexicana fueron muchos movimientos locales, cada cual para su lado, y hoy toca ver qué hacemos con esto que nos dejó.

Mucho por decir del “AnivdelaRev”. Ya lo platicaremos.

