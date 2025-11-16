logo pulso
MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

TERCER FESTIVAL DE LA PAELLA EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
El Club Campestre de San Luis llevó a cabo con éxito su Tercer Festival de la Paella.

En este gran evento participaron siete equipos de paelleros, entre expertos chefs y aficionados culinarios de este delicioso platillo, tradicional de Valencia, España. 

Ellos, con las recetas originales  su buena sazón prepararon exquisitas paellas en diversas variedades.

La paella ganadora fue la del equipo Toneles.

En una atmósfera a la usanza española, las familias socias e invitados disfrutaron de una tarde de placentera convivencia, armonía y ¡gran alegría! 

