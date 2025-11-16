GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

El Club Campestre de San Luis llevó a cabo con éxito su Tercer Festival de la Paella.

En este gran evento participaron siete equipos de paelleros, entre expertos chefs y aficionados culinarios de este delicioso platillo, tradicional de Valencia, España.

Ellos, con las recetas originales su buena sazón prepararon exquisitas paellas en diversas variedades.

La paella ganadora fue la del equipo Toneles.

En una atmósfera a la usanza española, las familias socias e invitados disfrutaron de una tarde de placentera convivencia, armonía y ¡gran alegría!