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"Estamos en esta tercera etapa: rescatando al ISSSTE, esta gran institución, en sus diversas prestaciones sociales".

Martí Batres

El director general del ISSSTE, Martí Batres, afirmaba en un artículo el 16 de noviembre que en su institución hay 97 por ciento "de abasto de claves de medicamentos". ¿De dónde surge la cifra? Al parecer, de la comparación entre piezas pedidas y entregadas a la institución, pero no de un registro de medicinas que se entregan o se aplican a los pacientes.

En lo que va de 2026 el ISSSTE adjudicó 1,054 claves con 551 millones de piezas por un importe de 34,881 millones de pesos, pero el abastecimiento no se mide contra lo adjudicado sino contra las "órdenes de suministro".

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En los primeros cinco meses de 2026 sí se recibieron en el ISSSTE porcentajes altos de las piezas pedidas: 98 por ciento en enero, 91 en febrero, 96 en marzo, 99 en abril y 96 en mayo. En los meses siguientes hubo un descenso: 86 por ciento en junio, 94 en julio, 83 en agosto y 66 en septiembre. El promedio enero-octubre fue de 84.44 por ciento, aunque las cifras disponibles de octubre estaban todavía incompletas este 17 de noviembre, cuando se hizo la búsqueda (la realizó un especialista en el sistema Compras Mx, antes Compranet).

La falta de entrega de piezas contra las solicitadas se concentra en algunos tipos de medicamentos. En los oncológicos, por ejemplo, es de 80.66 por ciento, en endocrinología y metabolismo de 75.98 y en nutriología de 71.9.

Los porcentajes corresponden solo al número de piezas entregadas a la institución frente a las solicitadas. Mucho del problema de falta de medicinas, no obstante, es producto del desmantelamiento del sistema de distribución por López Obrador en 2019, ya que este argumentaba que, si se pueden entregar golosinas y refrescos en todo el país, no se necesita una distribución especial para las medicinas. El problema es que de nada sirve que las piezas se entreguen al ISSSTE si no llegan a los pacientes.

El ISSSTE tiene un mejor desempeño por piezas entregadas que otras instituciones de salud del Estado. Su 84.44 por ciento se compara favorablemente con 78.38 del IMSS Bienestar o 77.71 del IMSS. El sistema de salud de Pemex registra 65.58 por ciento. La Secretaría de la Defensa no reporta sus cifras, pero no recuerdo que el expresidente López Obrador se haya quejado de falta de medicamentos cuando lo trataron en el Hospital Central Militar.

Me siguen llegando mensajes de lectores y seguidores que se quejan de falta de medicinas en las instituciones de salud pública. Otro indicador es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, que señala que en 2023 solo 44.9 por ciento de los encuestados se manifestaba satisfechos con la "disposición de medicamentos". Para 2025 la cifra cayó a 37.3 por ciento. No es la opinión de un pueblo bueno satisfecho con un abastecimiento de 97 por ciento.

Funcionarios como Batres deberían concentrar su atención en modificar su sistema de registro: que una pieza se entregue a un almacén no es lo importante, sino que llegue al paciente. Más importante es mejorar los servicios de distribución. Cuando el IMSS hacía las compras consolidadas, que incluía una distribución profesional, había una mejor disponibilidad de medicamentos, y no costaban más, sino menos.

Batres me sermonea en su artículo: "Sería bueno que Sarmiento escuchara los datos que se dieron en la comparencia" de funcionarios de salud en el Senado del 6 de noviembre. Yo, con humildad, le sugiero bajarse de sus oficinas y escuchar las quejas de los pacientes.

No pagan

Además, el sector público no está pagando las medicinas. El IMSS Bienestar no lo ha hecho desde 2025 y "el ISSSTE ya entró a ese juego", me dice un ejecutivo de la industria farmacéutica. "Estamos obligados a seguir surtiendo porque hay multas si no". Pronto solo los corruptos estarán dispuestos a vender medicinas a un gobierno que no paga.

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