La empresa perfecta no existe... pero la adaptable sí

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Durante años, las empresas han perseguido una idea que parece lógica: alcanzar la fórmula perfecta. Tener el producto correcto, los procesos más eficientes, clientes satisfechos, una marca reconocida y ganancias atractivas permanentemente.

El problema es que lo que funciona perfectamente hoy puede dejar de funcionar mañana.

Y aquí aparece una de las grandes paradojas de los negocios: muchas empresas no fracasan porque hayan hecho las cosas mal, sino porque durante demasiado tiempo hicieron muy bien aquello que alguna vez las hizo exitosas.

El éxito puede convertirse en una trampa.

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Cuando una empresa encuentra una fórmula que funciona, es natural querer repetirla. Se construyen procesos, se establecen indicadores, se crean estructuras y se premia a quienes mantienen los resultados. Todo esto es necesario. Pero también puede generar una peligrosa sensación de seguridad.

El mercado, continúa cambiando, los consumidores, aparecen nuevos competidores, surgen tecnologías, se transforman los hábitos de compra y nacen modelos de negocio que antes parecían imposibles.

Y entonces aparece una pregunta incómoda:

¿Qué ocurre cuando aquello que hizo exitosa a una empresa deja de ser suficiente?

Kodak es uno de los ejemplos más conocidos. La empresa fue una referencia mundial en fotografía y, paradójicamente, estuvo involucrada en el desarrollo de una de las primeras cámaras digitales. El problema no era la falta de conocimiento; era el desafío de transformar un modelo de negocio que había sido extraordinariamente exitoso.

Blockbuster también tuvo una posición dominante en el entretenimiento doméstico, pero el mercado cambió y el modelo de renta física dejó de responder a los nuevos hábitos del consumidor.

Adaptarse no significa cambiarlo todo

Cuando hablamos de adaptación, algunas empresas creen que deben reinventarse constantemente. Cambian productos, procesos, estrategias y estructuras cada vez que aparece una nueva tendencia.

Preguntémonos... "¿Qué estamos haciendo bien?"

O "¿Qué estamos haciendo hoy que podría convertirse en nuestro principal problema mañana?"

Esa pregunta obliga a mirar más allá de los resultados actuales. Porque los buenos resultados pueden esconder señales de cambio. Una empresa puede seguir vendiendo mientras sus clientes comienzan a modificar sus hábitos, puede mantener su participación de mercado mientras aparecen nuevos competidores, o conservar sus márgenes mientras una nueva tecnología empieza a cambiar las reglas del juego. Por eso, los indicadores del presente no siempre explican las amenazas del futuro, las organizaciones adaptables desarrollan una cultura que permite cuestionar incluso aquello que hoy en día funciona.

> No esperan a que una crisis las obligue a innovar.

> No esperan a perder clientes para preguntar qué está cambiando.

> No esperan a que un competidor las supere para comenzar a reaccionar.

Observan, escuchan, experimentan y aprenden, pero, sobre todo, aceptan que una estrategia exitosa no tiene por qué ser una estrategia eterna.

En un entorno donde el cambio ocurre cada vez con mayor velocidad, quizá la ventaja competitiva más importante no sea tener la mejor tecnología, el mayor presupuesto o la marca más reconocida, el verdadero activo es la capacidad de aprender.

Porque la empresa que aprende puede detectar cambios antes, corregir errores, experimentar con nuevas posibilidades y aprovechar oportunidades que otras organizaciones todavía no alcanzan a ver.

> La perfección busca estabilidad.

> La adaptación busca permanencia.

No necesitamos empresas perfectas, necesitamos que sean capaces de reconocer cuándo su fórmula dejó de funcionar y tomar acciones al respecto, también es importante tener la humildad para cuestionar su funcionamiento y la valentía para construir una nueva especialmente bien fundamentada de acuerdo con las tendencias, necesidades del mercado o incluso las tendencias mundiales.

Porque el mercado no premia a las empresas que alguna vez fueron excelentes, premia a las que son capaces de seguir siendo relevantes.

"El éxito de ayer puede explicar quién eres hoy; tu capacidad de adaptarte determinará si seguirás siendo relevante mañana."