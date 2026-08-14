La lista de Luisa

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"La lista es vida,



la lista de Schindler".

Thomas Keneally

El 22 de octubre de 2021 el activista Claudio X. González publicó en Twitter: "La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor".

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La entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió el 24 de octubre: "Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, característica del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión". En una entrevista añadió: «¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas".

Acusar a alguien de fascista es muy serio, pero lo hacen constantemente los miembros de la 4T. Su descalificación favorita es "facho" y la usan para cualquiera que no comulgue con sus dogmas: conservadores, socialdemócratas, liberales o izquierdista. Nadie les ha enseñado las verdaderas posiciones de los fascistas y nacionalsocialistas.

Fue inevitable recordar las palabras de Sheinbaum tras la presentación de las listas de Luisa María Alcalde, la directora jurídica de la Presidencia, este 12 de agosto. En su espacio de propaganda "Derecho de réplica" denunció una "red de amplificación digital" que supuestamente distribuye contenido y promueve "narrativas".

Luisa María dice haber detectado "un ecosistema de amplificación digital" con "98 cuentas semilla" que se amplifica a través de una estructura "de cuatro capas". La primera se forma de 54 cuentas de "medios y comentócratas" que tienen, "de enero a agosto, 282,866 publicaciones, y su importancia es que originan el mensaje". En la segunda capa "identificamos principalmente 32 cuentas con alcances importantes. Se trata de personajes políticos. 62,215 publicaciones en este período". En la capa 3 hay "34 cuentas, cuentas de ataque, bloque anónimo, trolls. Tiene 213,580 publicaciones y se encargan de reempaquetar y distribuir el mensaje. Y, finalmente, la capa cuarta, que es el anillo de amplificación. Aquí estamos hablando de los bots: 560,520 cuentas. ¿Cuántas publicaciones? 22 millones de publicaciones".

Alcalde presentó listas de responsables: "Atypical., Bibiana Belsasso, Adela Micha., El Universal, Joaquín López Dóriga, Ana Paula Ordorica, Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola., Héctor de Mauleón, Jorge Ramos, Aristegui Noticias, Chumel Torres, Denise Dresser, Javier Alatorre y José Cárdenas". Continuó con "Latinus., Pascal Beltrán del Río, Reyna Haydeé., Leo Zuckermann., Marco Levario, Nayeli Roldán, Pedro Ferriz, Salvador García Soto., León Krauze, Luis Cárdenas, María Amparo Casar, Pablo Hiriart, Raymundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo "Brozo"., Manuel López San Martín, MCCI que es [mintió] ´Mexicanos a Favor de la Corrupción´, Paola Rojas, Reforma" y muchos más.

Es una lista parcial de periodistas y medios independientes. Mintió no solo al falsear el nombre de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino al afirmar que todos participan en una "red de amplificación». Más bien parece que en las "benditas redes sociales" sigue habiendo muchas personas que defienden un régimen liberal y democrático con división de poderes y contrapesos.

La presidenta debería recordarle a su consejera jurídica que hacer listas "es característica del fascismo", pero también que en una sociedad libre el Estado debe aceptar las diferencias de pensamiento como algo natural.

Animadversión

Molesta con los cuestionamientos a un proyecto suyo, la ministra Lenia Batres espetó a los otros ministros de la Corte: "Veo una animadversión insana, voy a retirarlo". Más bien parece que los colegas no le tienen respeto a quien sería la próxima presidenta de la SCJN.

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