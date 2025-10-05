Con la entrega de la semana pasada, esta columna cumplió IX años de publicarse en el diario Pulso de San Luis. Hoy, 5 de octubre, inicia una muy personal carrera por llegar a 2026 para cumplir X años de seguir con estos escritos dominicales y a los XX de mi blog (https://alexandroroque.blogspot.com/), que también se llama Crimentales y actualizo con más o menos constancia y ya lleva XXXX visitas.

Hoy cumplo 54 años (LIV en números romanos) y espero llegar LIVe a los LV.

Han sido 468 semanas compartidas con quienes me leen en papel o en la comodidad de su pantalla, 468 semanas de mucha retroalimentación. Un archivo de buena parte de estos domingos compartidos (la primera parte se perdió en algún cambio de servidor) puede encontrarlo en: https://crimentalistaenpulso.blogspot.com/.

Agradezco primero a quienes me leen, más de quienes me imaginaba. Agradezco a quienes esta semana me felicitaron en la calle por la columna sobre el barrio de San Miguelito y a quienes (como la mamá de Ceci o don Raúl) me enviaron correo o mensaje para que les mandara la versión imprimible de la plaquette Sensacional de poesía de los barrios potosinos: San Miguelito. Muchos mensajes sobre tal o cual detalle, y para que escriba sobre alguna historia del barrio.

Escribo no para quedar bien con nadie, sino para mí y para lectores y lectoras que pueden sentirse identificados con estas letras. Como escribió Paul Auster: «ningún creador escribe porque lo eligió; la escritura te ha elegido. Es una urgencia, una necesidad en tu vida». Y pretextos no faltan. Cada año busco significados para el año que cumplo. Aunque sean casualidades sirven para crear, para imaginar que no anda uno al garete.

Este, además de que suena a vida en inglés, encontré que La canción del destino (Schicksalslied) es el Opus 54 de Johannes Brahms, quien se basó para componerlo en el poema La canción del destino de Hiperión, del también alemán Friedrich Hölderlin. Brahms estrenó esta composición para coro y orquesta en octubre de 1871, cien años antes de mi nacimiento.

Dice Wikipedia que «Schicksalslied está considerada como una de las mejores obras corales de Brahms, junto a Un réquiem alemán. De hecho, Josef Sittard argumenta en su libro sobre Brahms que aunque no hubiese escrito más que esta obra, hubiese sido suficiente para situarlo entre los mejores maestros». El tema es la desdicha humana como reflejo de la felicidad de los dioses, pero concluye con “un rayo de esperanza”.

Dice la última estrofa de Hölderlin: «Mas no es dada a nosotros / tregua en paraje alguno; / desaparecen, caen / los hombres resignados / ciegamente, de hora / en hora, como agua / de una peña arrojada / a otra peña, a través de los años / en lo incierto, hacia abajo». Brahms repite la primera parte, sin el coro, según Mario Mora en Melómano, «contrario al material del poema, es una cuestión estructural y musical, buscando dar ese equilibrio que satisfaga principalmente a la experiencia musical».

Puesto a relacionar lo que no tiene que ver, pero suena interesante, vi en la red que en el año 54 se lanzaron canciones como Rock Around the Clock, de Bill Haley & sus Cometas, y Mr. Sandman, de The Chordettes. La primera propone “bailar a toda hora” y en la segunda la voz lírica le pide al Arenero (Morfeo) que le traiga un sueño, “hazlo el más hermoso que haya visto en mi vida”.

Encontré también el Salmo 54, y parece hecho para estos tiempos: «Dios mío, ¡sálvame por tu nombre! ¡Defiéndeme con tu poder! Dios mío, ¡escucha mi oración! ¡Presta oído a las palabras de mi boca! Gente extraña se ha levantado contra mí; gente violenta intenta matarme. Dios mío, ¡son gente que no te toma en cuenta! Pero tú, mi Dios, eres quien me ayuda; tú, Señor, eres quien sustenta mi vida. Por tu fidelidad, ¡destrúyelos! ¡Devuélveles el mal a mis enemigos!».

Que nos sea leve la realidad. Que haya paz interior y exterior.

Hay un par de proyectos de publicación más para este año y como diez para el siguiente. Si todo va bien, aquí (y allá) nos leemos pronto. Por ahora soy feliz. Leo, escribo, camino. Gozo mis cinco sentidos. Gracias.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: Hay ejemplares a la venta de mis libros La bruja guachichil. Palabras para otra magia (novela histórica), Memorias funambulistas no aptas para acrofóbicos (poemas) y Fuera de mí, eufemismos para ciertas locuras, así como de Poesía somos nosotras, antología poética femenina. Los tres primeros, $150.00 cada uno, $200.00 la antología. En dos o más, aplicamos descuento. Llame ya.