Llueve sobre mojado

“Sucede que aquí no pasa nada” —salvo Trump criticando que un artista que canta en español (o eso se cree) sea el espectáculo de medio tiempo en el Supertazón y la campaña orquestada contra el la marca de suero Electrolit—, con Tláloc cansado de ser dios transcurrió la semana, además de la lluvia lluvia lluvia lluvia, que diría Efraín Huerta en su famoso poema.

Hasta el mediodía de ayer, las lluvias torrenciales de las últimas horas habían causado al menos 32 muertes en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro. Además de víveres y ropa, el viernes aún se solicitaban lanchas para rescatar a personas que aún permanecían en los techos de sus casas. Los ríos desbordados y los canales de aguas negras se mezclaron en muchos casos para provocar más daño, situaciones desesperadas, con deslaves y puentes caídos.

Las lluvias por tormentas tropicales y “casi” huracanes han afectado a casi todo el país, han causado más de mil viviendas 700 personas desplazadas y daños en casi mil kilómetros de carreteras y caminos, así como pérdida de miles de viviendas.

En San Luis Potosí el daño ha sido principalmente en la Huasteca, donde se han habilitado refugios y se han desplegado efectivos del Ejército y de la Guardia Civil. Se han abierto centros de acopio en varios municipios y en la capital del estado. Hay que apoyar aunque sea con poco.

Ya se ha comentado que sí, se tira mucha basura al drenaje y a las coladeras, pero también influye el deficiente tendido de tuberías (y su poco diámetro) y el mal estado de la red, así como la construcción de inmuebles en zonas supuestamente protegidas. Todo ha sido caldo de cultivo para el caos que vivimos.

Ah. Los premios también tienen su lado político.

Esta semana, María Corina Machado, opositora a la dictadura de Nicolás Maduro, ganó el Premio Nobel de la Paz, para el que el presidente estadunidense Donald Trump estaba más que apuntado. Antes lo ganaron Henry Kissinger, Barack Obama, Al Gore, Woodrow Wilson y Jimmy Carter, entre otros, sin olvidar a Nelson Mandela y Rigoberta Menchú.

La flamante ganadora tuiteó: «Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!»

Luego Trump dijo: «La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: ‘Acepto esto en tu honor, porque realmente lo merecías’. Fue un gesto muy amable. Dije: ‘Dámelo entonces’».

Del otro lado del mundo, ni César Aira ni Enrique Vila-Matas. Menos Haruki Murakami. Este año el Nobel de Literatura lo obtuvo el húngaro László Krasznahorka, autor, entre otras, de las densas novelas Tango satánico y Melancolía de la resistencia.

Va un fragmento de la primera, que inicia también entre la lluvia:

«¡Un tango!», exclamó, y se puso bien erguido. Kerekes, sin embargo, no le prestó atención, de modo que Halics cogió a la señora Kráner por la cintura y “marcó el paso” de una zarda. Los demás les dejaron espacio, los animaron a voz en cuello y ni siquiera Schmidt pudo reprimir la risa, porque realmente ofrecían un espectáculo irresistible. Halics, al menos una cabeza más bajo que su pareja de baile, saltaba en torno a las caderas enormes de la señora Kráner (que se bamboleaban, sin mover los pies de su sitio), como si una avispa se le hubiera metido bajo la camisa y él quisiera librarse de ella a toda costa. […] Y en las dos zardas siguientes se superó incluso, interrumpiendo de pronto sus figuras de una complejidad tan increíble como inimitable y creando por unos instantes una estatua viviente, petrificándose, por así decirlo, al sacar el pecho y al levantar el brazo derecho o el izquierdo por encima de la cabeza,para luego, al comenzar el siguiente compás, continuar con sus diabólicos pasos de baile en torno a la señora Kráner que no paraba de jadear y de reír.»

Ayer, diría el clásico, fue (por fin) un día soleado.

