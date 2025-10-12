logo pulso
CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

El Tri, apaleado por Colombia

México exhibe numerosas carencias a ocho meses del Mundial 2026

Por El Universal

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
México.- Después de la caída de la Selección Mexicana Sub 20, el Tricolor mayor redondeó una noche de terror para el futbol mexicano.

El equipo de Javier Aguirre fue humillado (4-0) por la Selección Colombiana en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Paupérrima exhibición del cuadro nacional.

El “Vasco” quería rivales de calidad, que significaran un trabajo mayor para sus futbolistas y no comodidad de más. Colombia cumplió con sus requisitos, el primer rival sudamericano en su tercera etapa.

Nadie se salva. Ni los titulares ni los suplentes ni el banquillo que tardó en responder cuando las cosas ya estaban de cabeza. Aguirre intentó tarde con Julián Quiñones y con Germán Berterame; Santiago Giménez sigue sin ser determinante.

Jhon Lucumí (16’), Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) fueron los autores de la paliza que le propinaron a una triste Selección Mexicana.

Luis Ángel Malagón tuvo uno de sus peores noches como meta de la Selección Mexicana, nunca había recibido tantos goles y además, pudo hacer más en tres de ellos.

Colombia, subcampeón de América y clasificado al Mundial 2026, fue una digna prueba de lo que exige Javier Aguirre, pero la reprobaron de forma bochornosa. El próximo martes tendrán otra complicada tarea ante Ecuador en el estadio Akron.

