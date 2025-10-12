logo pulso
Por Romario Ventura

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
UASLP Femenil y Durango empatan

En un vibrante encuentro disputado en la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), el representativo femenil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) protagonizó una gran remontada al empatar 3-3 frente a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), en duelo correspondiente a la Conferencia de Futbol Soccer de la CONADEIP. En la tanda de penales, las duranguenses se quedaron con el punto extra al imponerse 4-2.

El encuentro comenzó cuesta arriba para las locales, ya que apenas al minuto 5 un error defensivo permitió a Karla H. Luz puso el 1-0 a favor de la visita. 

El dominio duranguense continuó, y al 20’, tras un tiro de esquina, Itzel Sida remató dentro del área y amplió la ventaja 2-0. Itzel Sida firmó su doblete y colocó el 3-0 con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, el estratega Víctor Manuel Díaz Claudio realizó ajustes tácticos que dieron resultado inmediato. Apenas al minuto 46, Jimena Rojas anotó para el 3-1, al 52’, Fennifer Castillo puso el 3-2. 

La remontada se consumó al minuto 70, cuando Karla Téllez remató y logró el empate 3-3, desatando la euforia en la tribuna.

Con el tiempo cumplido, el empate llevó la definición al tiro desde los once pasos, donde la Universidad Juárez del Estado de Durango fue más certera y se llevó el punto extra con marcador de 4-2 en penales.

