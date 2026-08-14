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Seguridad

Cuatro heridos, saldo de carambola en la carretera ´57

El conductor de una camioneta de personal acabó prensado dentro de la unidad

Por Redacción

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Cuatro heridos, saldo de carambola en la carretera ´57
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      Una carambola registrada en la carretera a México, a la altura de la colonia Maya Mil, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y cuatro personas lesionadas, el conductor de una camioneta de transporte de personal quedó prensado y tuvo que ser rescatado de emergencia.

      El percance tuvo lugar después de la una de la tarde de este jueves, inicialmente la camioneta de transporte de personal circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico.

      Sin embargo, en el tramo del puente Colorines y el puente Granate, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet tipo plataforma de tres toneladas.

      Por el impacto, la camioneta también le pegó a un automóvil Honda Accord, al taxi número económico 4909 y a un automóvil Chevrolet Cruze de color blanco.

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      A causa del hecho resultaron heridas cuatro personas, las cuales fueron tendidas por paramédicos de Protección Civil Municipal, siendo llevadas a diferentes hospitales a recibir atención médica.

      El conductor de la camioneta de personal acabó atrapado en el interior y fue rescatado por los socorristas ya que fue el más afectado.

      Elementos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales, la camioneta de transporte y el Honda Accord se llevaron la peor parte en cuanto a los daños materiales.

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