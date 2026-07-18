Manipulación y contaminación mental en homo sapiens

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(Primera parte)

En esta ocasión trataremos un tema menos tangible que la contaminación de aire, agua, suelo etc; con la que convivimos diariamente y percibimos por medio de nuestros sentidos y que hemos tratado ampliamente en esta columna. Y este tema es la CONTAMINACION MENTAL de que somos objeto principalmente por la manipulación de que somos víctimas a través de los medios masivos de comunicación. En parte esta manipulación nos está canalizando a esta actitud de no atacar de frente el problema ecológico en el que estamos inmersos y preocuparnos por resolver asuntos menos importantes que este caso de el que puede en cierto momento depender nuestra continuidad como especie en el planeta. Vale la pena recordar la frase de JOSEP GOEBBELS que fue el ministro de propaganda de Hitler en la Alemania Nazi "UNA MENTIRA REPETIDA MIL VECES SE CONVIERTE EN VERDAD" y lo logró a tal grado que convenció a una nación completa como Alemania de iniciar la Segunda Guerra Mundial en la que NO intervino todo el mundo, desde ahí la manipulación.

En nuestro caso y mediante campañas orquestadas por las grandes corporaciones se nos induce a ser parte de el CONSUMISMO DESMEDIDO al vendernos la idea de que entre mas cosas tenemos, mas gastamos, más consumimos, MÁS FELICES SOMOS. Lo puedes ver en prácticamente todas las películas, los comerciales, la música, los premios oscares, los desfiles de modas, etc; etc; Se nos repite miles de veces la mentira de el consumismo hasta que nuestros cerebros la convierten en verdad y produce el VACÍO EXISTENCIAL que vemos principalmente en los países ricos del autollamado PRIMER MUNDO y que se refugia en el consumo de drogas licitas e ilícitas que gira en sus vidas.

Por lo anterior damos más valor a la ECONOMÍA que a la ECOLOGÍA es decir en simples palabras VALE MÁS EL DINERO QUE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL nuestra y de nuestros hijos y nietos. Esa es una de las grandes CONTAMINACIONES MENTALES .

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Hoy tenemos mas información PER CÁPITA de la que nunca tuvo la humanidad y este exceso de información manipulada nos tiene aislados de los problemas reales. Sin embargo existe una antídoto para esta contaminación mental y manipulación y es el concepto llamado ABSTRACCION y se define como " EL ACTO DE REMOVER LA INFORMACION INNECESARIA " y es un proceso mental bastante fácil de realizar es decir quitar el exceso de información que solo nos confunde en nuestra toma de decisiones y priorización de realidades. Y facilita el funcionamiento de nuestro cerebro que trabaja por módulos y por capas y al remover la información no necesaria podemos discernir mejor entre mentiras repetidas, verdades a medias y verdades totales.

Ecológicamente hoy tenemos más información a la mano que nunca, desde nuestro teléfono o computadora podemos tener acceso en tiempo real a las imágenes satelitales, a pronósticos de el tiempo, a la formación de huracanes, a las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero , a los incendios forestales, a las precipitaciones pluviales, a las sequías y ante este exceso de información nuestro cerebro-mente se pierde y nos paralizamos y en lo personal no hacemos prácticamente nada para remediar el ECOCIDIO que estamos cometiendo entre todos.

A lo anterior debemos agregar que gracias a los medios de comunicación se ha fomentado el fenómeno de LA POLARIZACIÓN es decir se nos induce especialmente en temas políticos que TODO ES BLANCO O NEGRO, DE DERECHA O DE IZQUIERDA, PRIMER MUNDO O TERCER MUNDO, etc; cuando en la realidad la mayoría de ese todo es GRIS es decir ni negro, ni blanco, ni derecho, ni izquierdo y tiende naturalmente al centro y al equilibrio.

De lo anterior se aprovechan las grandes corporaciones, ya que la realidad es que vivimos en un GOBIERNO CORPORATIVO MUNDIAL que mide sus aparentes logros por medio de el PIB (Producto Interno Bruto), Los índices de las Bolsas de Valores y demás parámetros complejos y abstractos que ni los propios economistas saben manejar y en muchos casos que contribuyen aun más a nuestra CONTAMINACIÓN MENTAL e inacción.

Qué hacer en lo personal: Por medio de un proceso de ABSTRACCIÓN trata de quitar toda la información y basura mental innecesaria que nos inducen por los medios de comunicación y analiza tu realidad ante este gravísimo problema ecológico, verás que prácticamente no hacemos nada por miedo al cambio, o por comodidad o apatía. Por lo pronto en una SEQUIA EXTREMA muy pronto estaremos realmente sin agua y en automático nuestra mente le dará su valor real al agua, lo mismo puede pasar con cada una de las carencias que se avecinan si no corregimos el rumbo pensando en la ECOLOGÍA por encima de la ECONOMÍA. Recuerda que entre más alto es tu ESTRATO SOCIOECONÓMICO, más alta es tu responsabilidad porque va en relación directa con tu CONSUMISMO. Pero al mismo tiempo si corriges tu aportación a la solución ecológica es mucho mayor TU CONTRIBUCIÓN A LA SOLUCIÓN GLOBAL que estratos socioeconómicos menores.