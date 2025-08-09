Más de eso

Eran las 7 menos veinte una fresca mañana de lunes tras las fuertes lluvias de días anteriores, cuando entré al área de urgencias del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uno de los prestigiosos baluartes de la salud pública de nuestro país, junto con los afamados institutos nacionales de Nutrición, Cardiología, Neurología, Cancerología…

Me levanté muy temprano, y mi presencia allí no era por una urgencia médica: en ese edificio se encuentra la caja para pagar los servicios a los que uno acude, y al tratar de cubrir la cuota de 245 pesos por un análisis de sangre en ayunas y desmañanado, me dijeron que no me lo podían realizar porque no tenían reactivos para procesar la muestra… que enfrente sobre la calzada de Tlalpan, había varios laboratorios donde me lo podrían hacer.

Bueno, en el tercer laboratorio que ubiqué por la zona me cobraron casi diez veces más, 2,391 pesos aun con un descuento, pero al menos fue posible hacer el estudio para tener los resultados en una cita días después. Este caso nos confirma lo que destacan las encuestas del INEGI: en conjunto, cada año más familias tienen que pagar más de su bolsillo al recurrir al sector privado, y este gasto adicional ha crecido más del 40% desde 2018.

Aunque no tuve problema con otro pago de 435 pesos por una Tomografía programada para más tarde ese día, sentí en carne propia el fuerte golpe económico a los mexicanos en general que equivale a una privatización, sobre todo en erogaciones mayores y medicamentos con desabasto, ya sin el Fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular, que también asignaba un porcentaje a los institutos nacionales de salud.

Debo comentar aquí que estas notables entidades dan atención médica a población abierta, con cuotas de recuperación que van desde cero (gratuidad) hasta 100% según el nivel socioeconómico del paciente y su afiliación o no al IMSS o el ISSSTE. Su robusto modelo de financiamiento incluía además presupuesto federal y donaciones privadas a través de patronatos… mucho se va perdiendo.

Miren, después de desayunar y hacer tiempo en tiendas y jardines de la zona y de las amplias instalaciones, me presenté con toda anticipación en otro de sus inmuebles para el estudio de imagenología computarizada, que produce diagnósticos de rayos X con asombroso detalle del interior del cuerpo humano. Pero este tomógrafo del Instituto no estaba funcionando porque, según me enteré luego, es bastante viejo y su mantenimiento requiere piezas muy caras.

Así, menos mal, nos llevaron a otra área donde tienen un aparato más nuevo. Allí todo fue rápido, aunque ya se acredita que estos años no sólo se ha visto afectada la atención primaria y hospitalaria, sino también cada vez más la atención especializada. Y no únicamente en términos presupuestales, sino igual en la eficacia de operación y desarrollo que se había alcanzado a lo largo de décadas, con autonomía y transparencia en el uso de recursos suficientes.

Vamos al revés, oigan.

Es muy grave el deterioro de la Salud Pública con la contraparte de un avance de la medicina privada, tanto en la atención básica como en los niveles superiores. Este sector, decíamos, recibe el creciente gasto forzado de quienes son desechados por el sistema público.

Las instituciones de excelencia se ven obligadas a operar en condiciones de austeridad y confusión administrativa, que amenazan incluso su existencia, en un ambiente centralizador (desde el fallido INSABI) que no entiende las ventajas de cierta independencia muy positiva, lo cual resulta criminal al afectar su desempeño. Aquí, las carencias en el suministro y los problemas de gestión se han extendido y generan cada vez más limitaciones.

Continúan en aumento las muertes prevenibles y los sufrimientos de las familias mexicanas, por la negligencia y los graves errores de quienes se califican mutuamente como “los mejores” presidentes de nuestra historia… Son, eso sí, aspirantes a dictadorzuelos que se engañan y logran engañar a muchos, me viene a la mente hoy al despertarme menos temprano que aquel día.

* ESTAS SEMANAS CLAUDIA SHEINBAUM repite las peligrosas estupideces de su jefe: que su modelo económico aumenta “el bienestar”, aunque no haya crecimiento económico gracias a sus programas sociales y sus aumentos salariales, y que el actual sistema de salud es mejor que el del período “neoliberal” en que se tenía el Seguro Popular y cierta descentralización. ¡Nada de eso se sostiene!

